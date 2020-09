Eerste grote CRASH-actie van Gentse politie sinds coronacrisis Didier Verbaere

20 september 2020

11u24 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent In Gent hield de politie in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een grote CRASH-actie. Dat staat voor Controle Roesmiddelen, Alcohol en Snelheid Handhaven. Het was de eerste actie sinds de uitbraak van de coronacrisis. Cijfers worden pas maandag vrijgegeven.

De politie van Gent zette met 25 agenten en motards onder meer controleposten op aan de oprit van de E40 en E17 en aan het Woodrow Wilsonplein in de stad. Voertuigen die de stad in- of uitreden werden op kant gezet voor een intense controle op het gebruik van alcohol of drugs en snelheidsduivels werden onderschept door agenten op de motor.

“In tegenstelling tot de vorige C.R.A.S.H.-acties wordt nu geen gebruik gemaakt van de detectie testen waarbij een chauffeur in een controletoestel blaast maar gaan we meteen over tot een alcoholcontrole met aparte blaaspijpjes. We staan nog de hele nacht op verschillende locaties in Gent”, klonk het afgelopen nacht op de actie. De resultaten van de actie worden maandag bekend gemaakt.