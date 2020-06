Eerste Gentse tram verhuist naar kust voor zomervakantie Erik De Troyer

03 juni 2020

09u47 0 Gent Afgelopen nacht haalde een gespecialiseerde firma de eerste van zes Gentse Hermelijntrams op om die naar Oostende te vervoeren. Daar zullen ze ingezet worden als kusttram. De Reizigersbond vreest dat Gent opnieuw met een tramtekort zal kampen.

Rond middernacht werd de eerste Hermelijntram opgeladen aan de stelplaats in Gentbrugge. Traditioneel gaan er elk jaar 6 trams naar de kust. “Nieuw dit jaar is het echte risico dat er onvoldoende trams rijklaar zullen zijn voor de schooldagendienst, die loopt tot eind juni. Immers, de voorbije dagen stonden al weinig tot geen trams in de stelplaats paraat als reserve. Ook staan al maanden enkele Albatrossen ongebruikt opzij wegens versleten wielbanden. Sinds maart staat ook nog een zwaar beschadigde Albatros aan de kant”, zegt Luc De Smedt van de Reizigersbond. De organisatie vreest een tekort aan rijvaardige trams in Gent de komende weken.