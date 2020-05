Eerste Gents glutenvrij kriekbier binnen drie weken klaar Erik De Troyer

17u17 0 Gent Binnen drie weken komt een Gents kriekbier op de markt. Op zich al opmerkelijk, maar het wordt wereldwijd ook het eerste glutenvrije kriekbier. “Dat nog niemand daar aan gedacht heeft”, lacht Joeri Cools, bedenker van de Coucou Kriek-Royal.

“Er zijn al zeker 10 jaar glutenvrije bieren op de markt, maar aan een kriekbier is blijkbaar nog niemand aan begonnen. Dat is nochtans één van de favoriete bieren van de Belgen”, zegt Joeri. Hij brouwde vroeger Libidus-bier. Dat merk verkocht hij en drie maand geleden lanceerde hij samen met voormalig garagehouder Geert De Paepe uit Sint-Denijs-Westrem, zijn nieuwe bier Coucou, een glutenvrije pils met 2,8% alcohol. Het bier wordt niet in Gent gebrouwen maar het verdeelcentrum bevindt zich in Sint-Denijs-Westrem.

“We zijn al even aan het testen om dat kriekbier op punt te zetten”, zegt Joeri. “Er is zeker een markt voor. Personen die intolerant zijn aan gluten zijn vaak vrouwen en net zij drinken al eens graag een kriek. Tot nu toe was dat onmogelijk.”

“De coronacrisis schrikt mij niet af”, zegt Joeri. “Sowieso maken we niet echt bier om op café te drinken. Daar bestelt men sneller een normale pint. Maar de online verkoop loopt goed. We leveren onze originele Coucou nu per pallet af voor de Nederlandse markt waar men qua glutenvrije producten toch al wat verder staat dan bij ons.”

