Eerste geluidsschermen op viaduct Gentbrugge weggenomen



Erik De Troyer

10 maart 2020

13u22 0 Gent Op het viaduct van Gentbrugge heeft een aannemer vandaag zowat 10 meter aan geluidsschermen verwijderd. Dat moet het mogelijk maken om de juiste opmetingen te doen vooraleer de eigenlijke renovatie start. Midden april verdwijnen ook de andere geluidsschermen om vervangen te worden door nieuwe, hogere exemplaren.

Er zijn al vele jaren klachten over geluidsoverlast in de wijken rondom het viaduct van de E17. Langs het viaduct staan al geluidsschermen maar er is ook een groot gat ter hoogte van de Gentbrugge Meersen en het sluit ook niet helemaal af aan de op - en afritten. De stad heeft 700.000 euro opgehoest om de geluidswering te vervolledigen tijdens de geplande renovatie van het viaduct.

Automobilisten houden alvast beter rekening met hinder In de nacht van 12 op 13 maart. Dan voert een aannemer opmetingen uit op de helft richting Kortrijk. Alle verkeer moet tussen 22u en 5u over één rijstrook.