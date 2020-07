Eerste feministisch jeugdhuis opent in Gent: “Meisjes en vrouwen een plek geven waar ze zich kunnen ontplooien” Jill Dhondt

20 juli 2020

14u43 1 Gent In de Meubelfabriek in de Brugse Poort werd het eerste feministische jeugdhuis in de streek geopend. Het is een plek voor meisjes en vrouwen, maar ook voor andere personen die zich niet thuis voelen in de huidige muziekwereld. “Zelfs in de punkwereld die zo anti-autoritair is, zie je vooral witte hetero mannen.”

“Er zijn veel jeugdhuizen en jeugdwerkingen met een meisjeswerking, op dat vlak zijn we niet revolutionair”, zegt mede-oprichter Lindsi Dendauw. “Wat ons jeugdhuis anders maakt, is dat onze hele opzet daarop gestoeld is. Vrouwen vervullen doorgaans een heel passieve rol in muziek, zeker in de punk. Die presenteert zichzelf als heel anti-autoritair, maar ook daar zie je vooral witte hetero mannen. Dat zette mezelf en twee vriendinnen aan het denken. Waarom zie je zo weinig vrouwen op een podium? Waarom zijn wij geen band gestart toen we 16 waren? Toen ik zo oud was, was er niets cooler dan een lief hebben die in een band zit, maar het kwam nooit in me op om zelf een band te starten. Als meisje word je geleerd om stil, braaf en mooi te zijn. Jongens worden meer aangemoedigd om avontuurlijk te zijn, te experimenteren, en hun mening te geven. Daardoor geraken vrouwen minder snel op het podium van Rock Werchter.”

Lindsi en de andere oprichters wouden een plek op poten zetten waar vrouwen zichzelf kunnen ontplooien. Het jeugdhuis is dus vooral gericht op meisjes en vrouwen, maar is verder open voor iedereen die daar nood aan heeft. “We krijgen steevast de vraag of mannen welkom zijn. Dat is zo typisch dat wanneer je iets doet voor vrouwen, het dan meteen over mannen moet gaan. Tuurlijk zijn mannen welkom, velen van hen voelen zich net zoals vrouwen belemmerd door de huidige gendernormen, maar de focus ligt niet op hen.”

Geen pintjes, wel workshops

‘Girls go boom’ is geen klassiek jeugdhuis waar je pintjes kan pakken aan de bar. De focus ligt er op muziek en creatieve ontplooiing. Zo is er een fotografiegroep, een boekclub, een bibliotheek en een repetitieruimte die je op weg helpen om een band te starten. De oprichters organiseren ook jamsessies, filmavonden, concerten en heel wat workshops. Op zondag kan je er terecht voor doe-het-zelf namiddagen en vanaf september vangen de start-je-eigen-band workshops aan. “De ontmoetingsmomenten en optredens staan open voor iedereen maar de workshops zijn enkel voor vrouwen bedoeld. We merken dat de sfeer verandert als er mannen aanwezig zijn. Is dat niet het zo, dan nemen vrouwen vaker het woord of proberen ze sneller iets nieuws.”

Meibloemstraat 18, Gent.