Eerste expo in nieuwe ‘veilingkerk’ steunt goed doel én artiesten. Kamagurka, Jelle Cleymans, Kommil Foo, Pol Cosmo en andere Grote Namen te koop Sabine Van Damme

03 september 2020

15u31 10 Gent De Westveld-kerk in Sint-Amandsberg is gekocht door het veilinghuis Maison Jules uit de Dampoortstraat. Op 18 en 19 september zwaaiend de deuren voor het eerst open, voor een expo. Want de veiling zelf gaat online door, door corona. De opbrengst gaat naar een goed doel dat kwetsbare jongeren terug op weg helpt, én naar de artiesten zelf.

Het is het Veilinghuis Stappen dat het initiatief neemt voor een grote culturele veiling. Er gaan niet alleen topwerken van de beeldende kunst onder de hamer, er worden ook huiskamerconcerten en andere ‘heerlijke ervaringen’ geveild. En er staan echt wel grote namen in de lijst. Wie wil nu niet Kommil Foo in huis halen, of Bert Verbeke, Jelle Cleymans, Senne Guns of Lady Linn?

“Wie mee biedt, steunt de artiesten, maar veel belangrijker nog, het goed doel”, zegt Tom Van Damme van de vzw Stappen. “Veilinghuis Stappen is een tijdelijk initiatief, ten voordele van het Zorgfonds van de vzw Stappen. Die vzw Stappen is een kleinschalig begeleidingscentrum voor jeugdhulp in de Gentse Regio. Ze richten zich vooral op het (her)verbinden van jongeren in een kwetsbare positie met hun omgeving, hun verlangens, hun school- of werktraject. Ze versterken of herstellen banden tussen mensen en ze geven mee vorm aan de omgeving en aan de samenleving. Ze zetten in op blijvende positieve veranderingen in situaties die als een probleem ervaren worden. Het Zorgfonds van de vzw Stappen jongeren en mensen in hun omgeving extra steun in de uitbouw van hun leven, een wezenlijke duwtje in de rug dus. Het Zorgfonds steunt niet enkel de jongeren die worden begeleid door Stappen, maar ook jongeren van wie de begeleiding al even is afgerond.”

Er is dus een indrukwekkende lijst van wat er allemaal geveild wordt. Daarbij zit ook bijvoorbeeld een weekend aan zee of een exclusieve barbecue voor 10 in ‘De Bremders’. Bieden voor al dat moois en leuks van van 15 tot en met 30 september. De veiling gebeurt online, maar wie de werken in het echt wil zien kan op 18 en 19 september terecht op een expo in de Westveldkerk, coronaproof uiteraard. Die Westveldkerk wordt daarmee voor het eerst gebruikt in zijn nieuwe functie van veilinghuis. Maison Jules, de nieuwe eigenaar, stelde het gebouw graag open voor dit goede doel.

Een lijst van wat geveild wordt, vind je hier.