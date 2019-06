Eerste duurzame markt op MFC Sint-Gregorius Didier Verbaere

09 juni 2019

18u25 0 Gent Het Multi Functioneel Centrum Sint-Gregorius van de Broeders van Liefde in Gentbrugge organiseerde zondag voor het eerste een succesvolle duurzame markt.

Over het hele domein verspreid konden bezoekers kennis maken met de werking van heel wat verenigingen en organisaties die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Ook non-profit organisaties tekenden er present. Er waren ook gastprekers en workshops. In de tuin en het bos kon je wandelen met een gids en er was een markt van tweedehands artikelen. Naast een hapje en een drankje waren er ook doorlopend optredens en kinderanimatie.