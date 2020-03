Eerste deel van 200.000 mondmaskers aangekomen in Gent

Erik De Troyer

23 maart 2020

16u09 0 Gent De ondernemers die mondmaskers van China naar Gent haalden, mochten vandaag hun eerste levering in ontvangst nemen. “We hebben nu acht dozen met elk zo’n 1.000 mondmaskers. De echt grote lading volgt de komende dagen. Dan gaat het om nog eens 183 dozen met mondmaskers en wat beschermende kledij.”

Toen bleek dat België moeite had om aan voldoende mondmaskers te raken, begonnen een aantal Gentse ondernemers zelf aan een actie. Via de Indische zakenman Varun Indra Gajra, die een bedrijf heeft in Melle en veel zaken doet met China, konden de ondernemers grote hoeveelheden mondmaskers bemachtigen. Ze reserveerden eerst bijna 10.000 mondmaskers om uit te delen aan verplegers en huisartsen. Die zijn nu aangekomen. Maar de ondernemers vroegen ook aan ziekenhuizen en zorginstellingen hoeveel mondmaskers ze nodig hebben, en nog een pak andere ondernemers sloten zich aan. Op die manier zullen de zakenlui zowat 200.000 mondmaskers naar ons land halen. Belangeloos.

Vandaag pakten ze de eerste dozen met maskers uit. “We bezorgen er aan huisartsen, de politie, verplegers... Een groot deel wordt verdeeld over ziekenhuizen in Antwerpen en Gent. Huisartsen die er nodig hebben, mogen ons eveneens contacteren”, legt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci uit. “Wereldwijd is er momenteel nood aan mondmaskers en iedereen is aan het bestellen. Zorginstellingen die er nodig hebben, doen dat beter nu dan straks. Ook zij kunnen ons laten weten wat ze precies nodig hebben. Ze kunnen nu zelfs na 3 tot 4 dagen geleverd worden. Op deze manier hopen we het verzorgend personeel van ons land te voorzien van het materiaal waar ze recht op hebben.”