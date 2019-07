Eerste dag van de grote vakantie...en daar zijn de eerste inschrijvers aan de Ugent Erik De Troyer

01 juli 2019

15u43 2 Gent Vandaag was de officiële eerste dag van de grote vakantie maar dit hield heel wat toekomstige studenten niet tegen om zich vandaag al aan de Ugent in te schrijven. De eerste nieuwe studenten was Meyrem Akdeniz (17) die biologie wil gaan studeren. Dit jaar zijn er twee nieuwe keuzevakken: mensenrechten en programmeren.

Heel wat pas afgestudeerden aan het middelbaar konden niet wachten om zich in te schrijven aan de Ugent. Vandaag was de eerste dag dat dat kon en er stond meteen een lange wachtrij. Meyrem (17) stond er als eerste. “Ik ga voor biologie. Ik ben altijd al door dat vak gebeten geweest en mijn biologielerares heeft mij geïnspireerd om het ook te gaan doen. Misschien kan ik later wel internationaal onderzoek verrichten of in een labo gaan werken. Het zal moeilijk zijn maar met de juiste motivatie moet het lukken.” Meyrem werd persoonlijk verwelkomd door de rector Rik Van de Walle en kreeg een trui van de universiteit.

Nieuwe studenten kunnen online voorinschrijven, en komen daarna langs bij de studentenadministratie in Gent. Voorlopig kan de Ugent echter nog geen studentenaantallen voor volgend academiejaar inschatten. “We zitten aan 44.000 studenten en de trend over de jaren heen is licht stijgend. Dat zetten we graag voort”, zegt rector Van de Walle.

Eén van de werkpunten voor de Ugent de komende jaren is het aantrekken van buitenlandse studenten. “We zitten nu aan 12% en dat is toch te weinig. Om meer buitenlandse studenten naar de Ugent te krijgen moeten we het merk Ugent wat meer in het daglicht stellen en samenwerkingen aangaan met andere onderwijsinstellingen.”

Van de Walle wil er echter geen streefcijfer op plakken. “Als je daar een cijfer op plakt ga je er alles aan doen om dat te halen en haal je misschien studenten binnen die eigenijk niet het juiste profiel hebben. Ik spendeer veel van mijn tijd in het buitenland om te netwerken met andere universiteiten. Daar moeten het gebeuren.”

Volgend academiejaar worden twee nieuwe keuzevakken aan de Ugent gegeven. Iedereen aan de Unief kan die kiezen. Het gaat enerzijds om het vak ‘Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven’ (gegeven door oa Eva Brems en Ignaas Devisch) en een opleiding programmeren. Daarbij zal men de programmeertaal Python kunnen leren.

Alle nieuwe studenten die een opleiding aanvatten aan de UGent kunnen zich inschrijven in de foyer van het Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent. Dat kan op werkdagen van 1 tot en met 10 juli en van 5 augustus tot en met 20 september, telkens tussen 10 en 16 uur.