Eerste bomen voor het Reigerparkje Erik De Troyer

20 oktober 2019

18u30 0 Gent Achter het Sint-Pietersstation werden zondag de eerste bomen geplant van het Reigerparkje. Dat klein lapje groen tussen de Reigerstraat en het Lucerna-college werd met succes geclaimd door de buurt.

Oorspronkelijk stond er op de lap grond een boerderij met bijhorende boomkwekerij en een kasteel. De boerderij hield er in de jaren 90 mee op en het kasteel werd afgebroken door een melkboer die de Lotto had gewonnen. Een deel van het terrein werd verkaveld en bebouwd, maar een deel bleef braak liggen. Toen de plannen om er kantoren op te bouwen in de koelkast belandden kwam de buurt in actie. Ze eisten het laatste stukje groen op en kregen het stadsbestuur aan hun zij.

“We zullen het park mooi inrichten. Aan de inkom komt er een zitbank met mozaïek van dezelfde kunstenares die ook de zitbanken maakte in het Pierkespark”, legt schepen Astrid De Bruycker (sp.a) uit. “Verder komt er nog een omheining, een voorpleintje aan de Reigerstraat en zit- en speelelementen. We leggen ook een betonnen pad aan. We kiezen voor beton om het park voor iedereen toegankelijk te maken, ook wie in een rolstoel zit bijvoorbeeld.”