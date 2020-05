Eerste blik op toekomstige ontmoetingsplek De Wasserij in Sint-Amandsberg

Erik De Troyer

15 mei 2020

12u51 0 Gent Tegen eind 2022 zal ‘De Wasserij’ in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg een frisse en moderne look krijgen. Het dossier lag een tijdje stil. In 2021 gaat de stad op zoek naar een uitbater voor het complex dat een ontmoetingsruimte voor de buurt moet worden.

De oude ‘Wasserij der Vlaanderen’ was op de site gehuisvest. Het gebouw dreigde een kankerplek in de straat te worden en dus zette de stad en sogent zich in om de site om te vormen tot een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Ook ondernemers krijgen een stek in het 2.000 vierkante meter grote project.

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, eigenaar van de site, wil in juni de omgevingsvergunning indienen voor de sloop en de renovatie van de site. De krijtlijnen voor de renovatie waren al uitgezet, maar nu zijn de ontwerpen van DmvA-architecten ook klaar.

Het herenhuis in de Toekomststraat wordt gerenoveerd tot kantoren. De woning naast het herenhuis wordt gesloopt. Dat wordt meteen ook de nieuwe toegang tot de Wasserijsite. Er komt een poort zodat de site afgesloten kan worden.

‘Aan het ontwerp en aan de invulling van de Wasserijsite is heel wat overleg voorafgegaan, met de buurt, het buurtatelier, middenveld en de stadsdiensten. De invulling zal ook mee bepaald worden door de toekomstige beheerder die de volledige site zal huren en uitbaten. Een eerste oproep in 2017 leverde niets op, maar we plannen een nieuwe oproep in het voorjaar van 2021. Nu we concrete plannen kunnen voorleggen denken we toch meer interesse te kunnen opwekken”, zegt Sami Souguir (Open Vld), schepen van stadsontwikkeling en voorzitter sogent.

Groene speel- en ontmoetingsruimte

Het binnengebied krijgt een groene, open speel- en ontmoetingsruimte, met voldoende ruimte om fietsen van bezoekers te stallen. Vanop het binnenplein is er zicht op de moderne gevels die de sfeer van de Wasserijsite bepalen. De achterbouw van het herenhuis, toegankelijk via een nieuwe betonnen toegangshelling en trap, kan de ideale plek zijn voor het onthaal of een buurtwinkel.

De gevel van de oude industriële wasserij in de Kunstenaarstraat blijft behouden en krijgt een toegangspoort die via een binnenstraat naar het binnenplein leidt. Er komt een polyvalente ruimte en er is mogelijkheid voor bijvoorbeeld een makersmarkt, sport en spel, tentoonstellingen of een buurtcinema. Achteraan is ruimte voor horeca.

Op de verdieping komt er een indeelbare ruimte. Die kan in boxen worden onderverdeeld voor maakateliers, workshopruimtes, enzovoort.

Bodem vervuild

Door de jarenlange activiteiten van de wasserij is de bodem er vervuild. Die bodemvervuiling is terug te vinden tot op een diepte van 10 à 11 meter en heeft zich in een pluimvorm verspreid in het grondwater onder ongeveer 200 percelen in de buurt. Ze vormt echter geen gevaar voor de gezondheid. OVAM startte de sanering in het najaar van 2017 en is nu nog aan de gang ter hoogte van de Kunstenaarsstraat. Er wordt nog onderzocht of de sanering van die pluim nog nodig is en op welke manier.

Vanwege de coronamaatregelen is een infomoment voorlopig onmogelijk. Daarom krijgen alle bewoners in de Dampoortwijk vanaf 18 mei 2020 een brief met meer informatie. Daarnaast kunnen de buurtbewoners en andere geïnteresseerden de plannen bekijken aan de gevel van het oude wasserijgebouw. Daar hangt vanaf 18 mei aan beide ingangen een affiche. De plannen staan ook op de website van sogent en de Stad.