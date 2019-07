Eerste bier beurs van Dok Brewing Company is schot in de roos Didier Verbaere

06 juli 2019

22u55 3 Gent De eerste (inter)nationale bierbeurs van de Dok Brewing Company op Dok Noord in Gent was een schot in de roos. Twee dagen lang konden bierliefhebbers er proeven van bieren van 30 Belgische en internationale brouwerijen.

“In mei vierden we onze eerste verjaardag. Vandaar dit eerste feestje”, zegt Daniella Provost van Dok Brewing Company, de Gentse brouwerij in het shopping complex Dok Noord in Hal 16. Met een proefglaasje in de hand kon je er aanschuiven voor de tasting van de brouwerijen. Ook in de brouwerij kon je proeven van één van de 26 permanente kranen. “Het was twee dagen aangenaam druk en we kregen een heel divers publiek over de vloer. Onze eigen klanten, bierliefhebbers uit heel Vlaanderen, gezinnen met kinderen en winkelgasten. We zijn dus heel tevreden”, zegt Daniella. Het Dok Brewing Festival is één van de maandelijkse themamarkten op Dok. “Die zitten in stijgende lijn en het publiek vindt ook stilaan zijn weg naar onze evenementen”, besluit Daniella.