Eerste Belgische overzichtstentoonstelling van Kris Martin in S.M.A.K. Jill Dhondt

05 maart 2020

17u13 0 Gent Hoewel Kris Martin een Belg is, duurde het twintig jaar vooraleer een overzicht van zijn werk in eigen land werd getoond. Het S.M.A.K. is dan ook erg trots uit te mogen pakken met het verzamelde oeuvre van de omstreden kunstenaar.

Kris Martin speelt graag met herkenning en vervreemding, om toeschouwers te doen stilstaan bij grotere vragen. Terugkerende thema’s zijn vergankelijkheid, identiteit en de dood. “Ik ben geen moralist”, geeft hij zelf aan. “Ik kan de grote problemen niet oplossen, maar ik kan ze wel aanraken. Mijn werken moeten aanzetten tot nadenken.”

De band tussen Kris Martin en het S.M.A.K. ontstond twintig jaar geleden. “Jan Hoet en ik hebben Kris toen voor het eerst ontmoet”, vertelt Philippe Van Cauteren, huidig directeur van het S.M.A.K. “Voor ons museum is de verbinding met een kunstenaar heel belangrijk. We zijn daarom erg tevreden hem twintig jaar later te mogen verwelkomen voor een grote expo.”

‘Exit’ is een overzicht van de werken die Martin de voorbije twintig jaar maakte. In de museumzalen vinden bezoekers onder meer een zwaard van zeven meter lang, slagbomen die zonder logica op en neer gaan, een opgeblazen luchtballon en een zilveren schedel. Die schedel, met de ironische titel ‘Still Alive’, is de eerste schedelreplica van een nog levende mens.

Fan van Van Eyck

Wie het werk van Martin kent, weet dat hij sterk beïnvloed is door Van Eyck. Zijn bekendste werk ‘Altaar’ staat momenteel voor de Sint-Baafkathedraal. Het gaat om een reproductie van het kader van het Lam Gods, zonder de panelen. Net zoals Van Eyck wil Martin de toeschouwer uitnodigen om naar de natuur en de mens te kijken. In de expo herinnert Martin aan Van Eyck door de gezichten van Adam en Eva op te hangen. Ook hier keert de kunstenaar terug naar een universeel thema.

De expo ‘Exit’ wordt vrijdag 6 maart feestelijk geopend vanaf 20 uur.