Eerste avond Zesdaagse van Gent stopgezet: jonge Belg Gerben Thijssen afgevoerd na valpartij Sabine Van Damme/TLB/IB

12 november 2019

23u50 12 Zesdaagse Gent De eerste avond van de Zesdaagse van Gent is stopgezet na een zware val van Gerben Thijssen tijdens de supersprint. De 21-jarige Belgische renner werd minutenlang verzorgd op de piste en werd daarna - bij bewustzijn - afgevoerd naar het ziekenhuis. De stopzetting kwam er op vraag van de renners. Eerder was ook al Mark Cavendish ten val gekomen.

Mark Cavendish, samen met Iljo Keisse kanshebber op de eindzege, had na zijn val last van zijn hoofd en schouder en werd daarop geneutraliseerd door de wedstrijdleiding. Het is afwachten of de Brit morgen opnieuw in actie komt in ‘t Kuipke.

Maar Cavendish was dus niet de enige renner die ten val kwam. Ook Gerben Thijssen, een 21-jarige renner van Lotto-Soudal, ging stevig onderuit na een botsing met de 19-jarige Deen Oliver Wulff Frederiksen in de supersprint. Thijssen was er erger aan toe dan Cavendish en moest afgevoerd worden, nadat hij eerst een kwartier verzorgd werd op de piste. Thijssen was op dat moment wel bij bewustzijn.

Toen de renner uiteindelijk verplaatst kon worden, gaf het publiek een aarzelend applaus. De organisatie riep vervolgens om dat de wedstrijd voor vanavond werd stopgezet, op vraag van de andere renners. Die mededeling werd op een lang applaus onthaald. Normaal wordt op dinsdag gekoerst tot 1 uur ’s nachts.

Het hele voorval deed onmiddellijk terugdenken aan de zware crash in 2006 waarbij de Spanjaard Isaac Galvez het leven liet. Dat was tot nu toe het grootste drama ooit in de geschiedenis van de Zesdaagse.

After his crash Gerben Thyssen is taken to the hospital. The other riders are understandably affected by this event and at the request of the riders the further race program for today is stopped. #Ghent6Day #zesdaagsegent Zesdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Very bad crash @Thijssen_Gerben in @zesdaagseGent #ghent6day. Race program stopped. Gerben brought to hospital. @FrederiksenOW is “OK”. Keep fighting Gerben! pic.twitter.com/kUIMLIzeqx Philippe Maertens(@ philmaertens) link

The race is currently interrupted after a crash of Gerben Thyssen in the super sprint. #Ghent6Day #zesdaagsegent Zesdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

De val van Cavendish:

Zware val tijdens de @zesdaagseGent. Afwachten. Hopelijk komt dit goed. Pff. pic.twitter.com/lb4gBU3MYC stijn vlaeminck(@ stijnvlaeminck) link

Zeer zware valpartij in de @zesdaagseGent, hopelijk komt alles goed met @Thijssen_Gerben maar daar ziet het er allerminst naar uit, brrr... ☹️ #zesdaagse #gent #gentsezesdaagse pic.twitter.com/N0Z7XjH7jd Pieter Vantieghem(@ Buffelke) link