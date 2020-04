Eerste avond ramadan: druk, maar probleemloos. Stewards, gemeenschapswacht en politie kijken werkloos toe



Sabine Van Damme

24 april 2020

20u40 3 Gent De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) vreesde dat grote drukte bij de Turkse buurtwinkels tijdens de ramadan voor problemen op het vlak van social distancing zou zorgen, maar dat bleek goed mee te vallen. Op vraag van de VGM waren gemeenschapswachten, De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) vreesde dat grote drukte bij de Turkse buurtwinkels tijdens de ramadan voor problemen op het vlak van social distancing zou zorgen, maar dat bleek goed mee te vallen. Op vraag van de VGM waren gemeenschapswachten, stewards en politie aanwezig in de drukste straten, maar die hoefden niet veel te doen.

De ramadan, de jaarlijkse vastenmaand bij de moslims, is van start gegaan. In onverdachte tijden gaan de mensen dan na het middag- of het avondgebed in de moskee massaal naar de buurtwinkels, om er eten te kopen voor ’s avonds. Want eten mag pas na zonsondergang, en dat gebeurt aan rijk gevulde tafels met veel familie en vrienden. Zowat alles is nu anders, door corona. De moskeeën zijn dicht en samenkomen met familie en vrienden mag niet. Ook het massaal naar de buurtwinkel gaan is problematisch, wegens de regels rond social distancing. Om problemen te voorkomen, riep de VGM de help van de stad in.

Het feit dat de stewards van KAA Gent vrijwillig willen helpen, maakt ons echt gelukkig. Hat hart van de meeste Gentse Turken klopt al voor de Gantoise en dat doet het nu nog meer Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter VGM

“We zijn echt blij met de bijstand die de stad nu biedt”, zegt Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter van de VGM. “Vanaf 13 uur zijn de gemeenschapswachten er, vanaf 16 uur komen ook de stewards van KAA Gent. Ze komen vooral om een oogje in het zeil te houden en de mensen te sensibiliseren, en te wijzen op de regels die gevolgd moeten worden. Zo hopen we boetes voor samenscholing te kunnen voorkomen. Vooral het feit dat de stewards van KAA Gent vrijwillig willen helpen, maakt ons echt gelukkig. Het hart van de meeste Gentse Turken klopt voor KAA Gent, dat zal nu alleen nog maar meer zo zijn.”

Echt opvallend druk werd het niet in de belangrijkste straten. De winkeliers kennen de regels, en lieten maar één of twee mensen tegelijk in de winkel. Op straat stonden dus wel mensen in de rij, maar die hielden netjes afstand. De stewards en de gemeenschapswachten waren aanwezig, maar hoefden eigenlijk weinig te doen. Bij de politie wordt hetzelfde gemeld. Ook zij rijden geregeld door de Bevrijdingslaan, de Wondelgemstraat en de Dendermondesteenweg om een oogje in het zeil te houden, maar dat bleek niet echt nodig.

Eerste week

“Deze regeling met stewards en gemeenschapswachten wordt de eerste week van de ramadan aangehouden”, zegt El-Omari, “maar als blijkt dat er geen problemen zijn, zal dat uiteraard afgebouwd worden. Het viel inderdaad op dat er geen grote toeloop was. We hebben via de moskeeën opgeroepen om de aankopen te spreiden, en niet allemaal tegelijk om 18 uur te gaan. Omdat vele mensen nu technisch werkloos thuis zijn, kunnen ze ook ’s morgens winkelen. Ook doen mensen nu door de coronacrisis hun aankopen op een andere manier, meteen voor enkele dagen, in plaats van elke dag. Dat valt ook op.”

De ramadan in Gent is dus zonder problemen gestart. De uitgebreide moslimgemeenschap hoopt dat ze volgende maand het einde van de ramadan mogen vieren met minder strikte maatregelen, zodat er toch familie en vrienden over de vloer kunnen komen voor het suikerfeest. Maar dat is voorlopig afwachten.