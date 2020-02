Eerste asielzoekers komen vandaag al naar de Reno Sabine Van Damme

06 februari 2020

11u57 0 Gent Gisteren heeft de brandweer alle nodige attesten afgeleverd aan opvangponton Reno, vandaag al stuurt Fedasil de eerste bewoners naar Gent. De nood aan opvang is extreem groot. Binnen enkele weken zullen er 250 mensen op het ponton wonen.

De Reno zou eigenlijk al op 16 december in gebruik genomen worden, maar dat bleek niet mogelijk. Het ponton was niet bewoonbaar volgens de strikte normen. Het had enkele jaren leeggestaan in Nederland, en onder meer de elektriciteit moest herbekeken worden. Gisteren heeft de brandweer dan toch alle nodige attesten afgeleverd, en een evacuatie-oefening gehouden.

Nu de Reno officieel is goedgekeurd, stuurt Fedasil vandaag al de eerste bewoners naar Gent. Het team staat klaar om de mensen te ontvangen. Vrij snel zullen er 250 asielzoekers wonen, de vastgelegde maximumcapaciteit. De nood aan opvang is immers extreem groot, door de instroom, maar ook omdat andere – tijdelijke – opvangcentra sluiten. Het ponton wordt overigens goed in de gaten gehouden. De politie patrouilleert er geregeld, de scheepvaartpolitie houdt een oogje in het zeil en Fedasil zelf liet camerabewaking hangen. Na de brand in het asielcentrum in Bilzen en de actie van Voorpost gisteren lijkt dat geen overbodige luxe te zijn.

