Eerste 50 asielzoekers donderdag aangekomen op de Reno Sabine Van Damme

06 februari 2020

11u57 10 Gent De brandweer heeft woensdag alle nodige attesten afgeleverd aan opvangponton Reno, donderdag heeft Fedasil al de eerste 50 asielzoekers naar Gent gestuurd. Vrijdag komen er nog 50. De nood aan opvang is extreem groot. Eind volgende week zullen er 250 mensen op het ponton wonen.

De Reno zou eigenlijk al op 16 december in gebruik genomen worden, maar dat bleek niet mogelijk. Het ponton was niet bewoonbaar volgens de strikte normen. Het had enkele jaren leeggestaan in Nederland, en onder meer de elektriciteit moest herbekeken worden. Woensdag heeft de brandweer dan toch alle nodige attesten afgeleverd, en een evacuatie-oefening gehouden.

Nu de Reno officieel is goedgekeurd, stuurde Fedasil donderdag al de eerste 50 bewoners naar Gent. Het team staat klaar om de mensen te ontvangen. “De nood aan opvang is echt groot, door de instroom, maar ook omdat andere – tijdelijke – opvangcentra sluiten”, zegt Mieke Candaele van Fedasil. “Daarom sturen we vandaag al 50 mensen naar Gent. Morgen volgen er nog eens 50. Volgende week zal de Reno al draaien op de volle capaciteit van 250 mensen.”

Net als bij de opstart van elk ander asielcentrum hebben we een externe firma ingehuurd om het ponton te bewaken. We kunnen ons niet inbeelden dat iemand echt iets zou doen tegen een opvanginitiatief waar veel gezinnen met kinderen wonen Mieke Candaele van Fedasil

De bewoners kwamen in de namiddag toe in Gent, en werden - ver weg van alle nieuwsgierigen - aan het ponton afgezet en meteen naar binnen geleid. Daar zullen ze rondgeleid worden, ze krijgen een kamer en de huisregels worden uitgelegd. Dan is er vooral tijd voor die mensen om even op adem te komen in hun nieuwe omgeving. De Reno is geen gevangenis. In principe mogen de bewoners er vrij in en uit lopen.

Het ponton wordt overigens goed in de gaten gehouden. De politie patrouilleert er geregeld, ook anoniem, en ook de scheepvaartpolitie houdt een oogje in het zeil. Fedasil zelf staat ook in voor de veiligheid. “Er is 24 uur op 24 personeel aanwezig op de Reno”, zegt Candaele. “Maar net als bij de opstart van elk ander asielcentrum hebben we ook hier een externe firma ingehuurd om het ponton te bewaken. Er is ook camerabewaking rond het ponton. Al is dat standaard procedure. We kunnen ons niet inbeelden dat iemand echt iets zou doen tegen een opvanginitiatief waar veel gezinnen met kinderen zullen wonen.” Maar extra bewaking na de brand in het asielcentrum in Bilzen en de actie van Voorpost woensdag lijkt geen overbodige luxe te zijn.

Tweede keer

De Reno lag ook in 2016, tot februari 2017, aan de Rigakaai in Gent. Ook toen werden er heel wat asielzoekers opgevangen op de voormalige gevangenisboot. De Reno werd toen uitgebaat door G4S Care, nu zal Fedasil zelf instaan voor het reilen en zeilen op het ponton, en de opvang en begeleiding van de vluchtelingen. De passage in 2016 verliep overigens rimpelloos.