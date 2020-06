Eerst diefstal, dan vandalisme, nu ongeval met vluchtmisdrijf: “Altijd gebeurt er iets met mijn auto” Wouter Spillebeen

23 juni 2020

23u11 0 Gent De wagens van de Gentse Astrid Van de Sompel (39) lijken wel het mikpunt van alle pech te zijn. Nadat een auto gestolen werd en een andere auto op zijn zij gekanteld werd door vandalen, is haar wagen nu zwaar beschadigd geraakt toen die geparkeerd stond in de Manchesterstraat. “Ik zag eerst de spiegel op de grond liggen en dan de horror van de volledig geblutste flank”, zegt ze.

In 2014 werd de Nissan van Astrid gestolen terwijl ze op reis was. De wagen werd nooit teruggevonden. Ze kocht het eerste het beste goedkope wagentje, maar in 2016 vond ze haar kleine Ford Ka op de rechterzij terug. Vermoedelijk hadden studenten er niets beters op gevonden dan die ‘s nachts te kantelen. Nu rijdt Astrid met een kleine Chevrolet, maar ook die is nu zwaar beschadigd.

“Ik had mijn auto woensdag laatst gebruikt en toen ik zondag naar familie wilde vertrekken, zag ik eerst mijn spiegel op de grond liggen. Dan de horror van de volledig geblutste zijkant”, vertelt Astrid. “Omdat er geen camera’s in de buurt hangen, kan de politie nu niet veel doen.” In de Muide klagen verschillende bewoners dat er veel te snel gereden wordt. In dit geval lijkt het erop dat een vrachtwagen of bestelwagen tegen de auto van Astrid is gereden.

Opnieuw moet Astrid zelf voor de kosten opdraaien omdat er geen gekende tegenpartij is waar de verzekering zich op kan verhalen. “Het is om cynisch van te worden, zeker omdat ik niet de meest welgestelde persoon ben. Ik rijd – gelukkig – altijd met bescheiden auto’s en zelfs na een verhuis naar een andere buurt gebeurt er telkens iets met mijn wagen.”