13 september 2019

18u30 0

Driewerf hoera, Gent is de ‘eerlijkste stad van Vlaanderen’. Op de kantoren van de stadsdiensten wordt meer dan in welke Vlaamse gemeente fairtrade koffie geschonken en dus kaapte onze stad deze prestigieuze trofee voor ieders neus weg. Op de foto in deze krant blonken burgemeester De Clercq en schepen Heyse om ter hardst naast enkele lachende gezichten van de Wereldwinkel. In wat voor een utopisch stukje wereld leven wij toch. Dat er in het dossier van de Ghelamco Arena intussen hopen minder eerlijke lijken uit de kast vallen, speelde gelukkig niet mee bij ‘de eerlijkste stad van Vlaanderen.’ Het vorige stadsbestuur zou het huidige opgezadeld hebben met een aanzienlijk verlies en dus vraagt schepen Souguir transparantie. Dat het huidige stadsbestuur op 1 zeteltje na uit dezelfde partijen bestaat als het vorige en dat die transparantie dus uit eigen rangen moet komen, was niet te horen in zijn betoog. Diezelfde blauwe schepen Souguir blonk deze week ook uit in strenge vastberadenheid toen hij besliste dat camping Stropke definitief moet sluiten. Rode schepen De Bruycker en haar groene collega Heyse stonden hem daarin bij. Zoals eerder beschreven in deze krant en deze column worden mensen die financieel aan de grond zitten in camping Stropke geholpen aan een goedkope woning en een job. Zoals eerder beschreven, gebeurt dat alles zonder 1 euro gemeenschapsgeld. Elders zou de uitbater in aanmerking komen voor een standbeeld, in de ‘eerlijkste stad van Vlaanderen’ wordt hij weggejaagd. Het stadsbestuur zal ervan uitgaan dat die mensen beter af zijn bij het OCMW. Die paar bomen die van camping Stropke een bos moeten maken, zijn voor onze bestuurders een pak belangrijker dan de economisch zwaksten van onze samenleving. Mocht ik een award bedenken en aan onze stad uitreiken, de burgemeester zou minder blinken op de foto.