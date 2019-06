Eerbetoon aan de gesneuvelden en de veteranen Sabine Van Damme

06 juni 2019

16u45 0 Gent Om 15.29 uur stipt vlogen 7 F16’s van het 349ste Squatron boven Gent centrum. D-Day werd herdacht, de dag dat de bevrijding van Europa uit handen van Nazi Duitsland.

Kippenvel. Dat kregen de mensen die al dan niet verrast werden door de ‘fly-by’ van de F16-gevechtsvliegtuigen boven Gent centrum. Daarmee werd een eerbetoon gebracht aan zij die hun leven waagden of zelfs verloren op D-Day, nu 75 jaar geleden. Toen vielen de geallieerden massaal Frankrijk binnen via Normandië, over zee en via de lucht, om van daaruit de bevrijding van Europa te starten. Het 349ste Squatron, hetzelfde dat ook nu een fly by deed, was toen ook actief boven Normandië. De gevechtsvliegtuigen passeerden in V-formatie op 1.000 voet – of 300 meter hoogte.