Eenvoudigere brug over Watersportbaan bespaart stad 5 miljoen euro Erik De Troyer

23 augustus 2019

12u55 3 Gent Tegen 2023 komt er een fietserbrug over de Watersportbaan. Dat wordt een belangrijke schakel van het Westerringspoor dat het hele noordwesten van de stad met elkaar verbindt. Die brug zal 3,1 miljoen euro kosten en is daarmee een pak goedkoper dan de 8 miljoen die het vorige ontwerp dreigde te kosten.

Eigenlijk had de bouw van de brug al bezig moeten zijn. De stad doorliep al eens een hele procedure om een ontwerper aan te stellen. De kosten voor dat ontwerp bleken echter te snel op te lopen. De oorspronkelijke raming van 3 miljoen euro liep nog voor de eerste spadesteek op tot 8 miljoen euro. De stad annuleerde het contract. “Ik zou die brug dolgraag meteen bouwen maar niet voor dit geld. Die extra vijf miljoen kunnen we investeren in meer fietsveiligheid elders in de stad”, zei Watteeuw toen. Toen werd geschat dat de nieuwe procedure anderhalf jaar vertraging zou opleveren.

Vandaag zijn we precies anderhalf jaar verder en is het bureau Ney & Partners aangesteld om de zeven meter brede fiets- en voergangersbrug te bouwen. Er zijn ook oversteekzones voor fietsers en voetgangers aan de Noorderlaan en de Zuiderlaan. Uiteindelijk zal deze brug 2,6 miljoen euro kosten. Met btw erbij wordt dat iets meer dan 3,1 miljoen. In 2022 begint de bouw. De eerste fietsers kunnen in het voorjaar van 2023 de brug over.

De brug zal naar schatting per dag zo’n 3.000 fietsers zien passeren. Het is dan ook een belangrijke missing link voor het Westerringspoor. De brug verbindt het Alice Béviairepad op het eiland Malem met het binnenkort afgewerkte fietspad aan de Papiermolenstraat. Op die manier kan je met minimale hindernissen van de Bloemekenswijk naar de Blaarmeersen fietsen en in de toekomst wordt die fietsroute zelfs doorgetrokken tot aan Gent Sint-Pieters.

Het oude ontwerp was een hangbrug waarvan de pijlers een roeier symboliseerden. De huidige brug heeft een veel eenvoudiger ontwerp. Ze werd gekozen uit vier kandidaten door een beoordelingscommissie onder leiding van de stadsbouwmeester. Ney & Partners bouwde in het verleden al meerdere fiets- en voetgangersbruggen in binnen- en buitenland.

Makkelijker te onderhouden

De soberder brug heeft ook als voordeel dat ze makkelijker te onderhouden is dan het vorige model. Alle onderdelen vallen makkelijk te inspecteren en te herstellen indien nodig. Daardoor kan de stad in de toekomst niet met grote kosten komen te zitten.

Het vooropgestelde budget voor de werken aan de eigenlijke brugconstructie bedraagt 2,25 miljoen euro (zonder BTW). Voor de werken aan de omgeving van de brug is nog eens 400.000 euro uitgetrokken. De Stad Gent neemt deze kosten op zich, al zullen ook de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid de brug voor een belangrijk deel mee financieren via het Fietsfonds.