Eenvoudiger brug over Watersportbaan bespaart stad 5 miljoen euro Erik De Troyer

23 augustus 2019

12u55

Tegen 2023 komt er een fietserbrug over de Watersportbaan. Dat wordt een belangrijkse schakel van het Westerringspoor dat het hele noordwesten van de stad met elkaar verbindt. Die brug zal 3,1 miljoen euro kosten en is daarmee een pak goedkoper dan de 8 miljoen die het vorige ontwerp dreigde te kosten.

Eigenlijk had de bouw van de brug al bezig moeten zijn. De stad doorliep al eens een hele procedure om een ontwerper aan te stellen. De kosten voor dat ontwerp bleken echter te snel op te lopen. De brug die oorspronkelijk 2.5 miljoen euro had mogen kosten dreigde maar liefst 8 miljoen euro te gaan kosten. De stad annuleerde het contract en begon opnieuw met een eenvoudiger ontwerp.

Nu is het bureau Ney & Partners aangesteld om de zeven meter brede fiets- en voergangersbrug te bouwen. Er zijn ook oversteekzones voorzien voor fietsers en voetgangers aan de Noorderlaan en de Zuiderlaan. Uiteindelijk zal deze brug 2,6 miljoen euro kosten. Met btw erbij wordt dat iets meer dan 3,1 miljoen. In 2020 begint de bouw, een jaar later kunnen de eerste fietsers de brug oversteken.