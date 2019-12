Eentse mee suiker De Terugblik van Kurt Kurt Burgelman

31 december 2019

06u30 0

De eindejaarperiode, je houdt ervan of niet. Ik vroeg me gisteren in een overbevolkte Veldstraat af of ik er wel van hield. Mijn zoon en ik stonden ons daar stierlijk te vervelen terwijl mijn vriendin en mijn dochters hun cadeautjesjacht hielden. Een oudere dame haalde me uit mijn sluimer-modus met een luid “ik lees elke week jouw columns, jij schrijft wat ik denk, doe zo verder.” De dame stak haar duim omhoog en verdween in de massa. Mijn zoon stond met iPhone-oortjes in naar zijn smartphone te turen dus mijn moment de gloire was er 1 voor mij alleen. Ik schrapte meteen 2 regeltjes uit mijn goede voornemens voor 2020; me alles minder aantrekken en er minder over zeuren. Als mevrouw dat vraagt, kan ik niet weigeren. Zolang deze krant het mij toelaat, zal ik in 2020 enthousiast blijven emmeren over wat er in onze stad gebeurt. Er zou minder te zaniken zijn mocht de politiek een voorbeeld nemen aan de radio’s in de eindejaarsperiode. Elk station heeft een eigen top 1.000 of 2.000 waarin in aanloop naar het nieuwe jaar de liedjes worden gespeeld die de meeste stemmen kregen van de luisteraars. Onze beleidsvoerders in het stadhuis lijken wel het omgekeerde gedaan te hebben de afgelopen 12 maanden. Hoe luider het protest klonk tegen de supermarkt-plannen voor de Sint-Annakerk, des te koppiger het stadsbestuur die plannen doorzette. Ondanks alle warme oproepen om camping Stropke open te houden, waar kansarmen voordelig kunnen wonen en aan een job worden geholpen zonder een cent subsidie, beval het stadsbestuur de sluiting. Bij het hele LEZ-gedoe lijkt het stadsbestuur naar helemaal niemand dan zichzelf geluisterd te hebben. Bewoners en bezoekers met een te oude auto worden voortaan geweerd of er moet gedokt worden voor uitzonderings-dagpassen. “Als je betaalt, vervuil je minder” denken ze in het stadhuis. In onze stad, die kampt met een immens parkeerprobleem, werd het verboden om een voortuintje te verharden tot parkeerplaats. “Verharden leidt tot minder groen en meer overstromingen” luidt het. Dat een hoop gezinnen in Wondelgem hun tuintjes zien gebetonneerd worden tot fietsostrade, daar zien ze aan de Botermarkt dan weer geen graten in. Dat de Gentse ondernemer het steeds moeilijker heeft door het succes van de e-commerce en de steeds moeilijkere bereikbaarheid, daar lijkt men ook niet wakker van te liggen. Toen het stadhuispersoneel toe was aan nieuwe kostuums, bestelde de stad er doodleuk over de grens in Nederland. De uitbater van de Gentse koetsen kan ander werk zoeken en zijn paarden naar het slachthuis sturen wegens ‘niet authentiek genoeg.’ De hyper-authentieke wandelbusjes rijden tot nader order wel nog rond. Over rondrijden gesproken: de Lijn en Gent, het blijft een moeilijk huwelijk. In 2019 werden de ons beloofde nieuwe trams naar de kust gezonden en konden we naar nieuwe elektrische bussen fluiten wegens geen laadpalen. De oudere trams stonden stil wegens geen reservewielen. Er werd in ons land meermaals en steeds luider gevraagd naar degelijk bestuur en verantwoordelijkheidszin. In ons stadhuis werd er ruzie gemaakt over het dragen van shorts in de gemeenteraad en scholden rechts en links elkaar de huid vol zonder zich ook maar één seconde af te vragen waarom de extreme partijen steeds meer aanhangers krijgen. Ik zou het stadsbestuur willen vragen om in het nieuwe jaar meer te luisteren naar de bevolking en het gezond verstand te laten primeren op principes zonder meer. Ik zou de Gentenaars willen vragen om rebels te blijven en hun ‘muile te blaave roere’ want dat zit in ons DNA. Verder wens ik er u allen ‘eentse mee suiker.’