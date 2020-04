Eén vraag op vier bij Gentinfo gaat over Corona

Erik De Troyer

24 april 2020

16u33 1 Gent Gentinfo, het infoportaal van de Stad Gent, werd de afgelopen weken overstelpt met vragen over het Coronavirus en de maatregelen die in dat verband werden genomen. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) opvroeg bij de stad.

In de periode van 12 maart tot 16 april stroomden er bij Gentinfo in totaal meer dan 23.000 vragen binnen en 5.850 vragen gingen over corona. Dat is zowat één op vier. “Correcte informatie verschaffen aan burgers is in deze Corona-tijden belangrijk”, stelt Yüksel. “Mensen maken zich zorgen, en dat is uiteraard zeer begrijpelijk. De lokale overheid moet daarin ten volle haar rol als baken vervullen.”

In totaal stonden 14 operatoren de voorbije weken paraat om de Gentenaars te woord te staan. Schepen Sofie Bracke toont zich tevreden. “Gentinfo bewijst nog maar eens zijn meerwaarde en beantwoordde sinds het aanvangen van de coronamaatregelen meer dan 5.000 vragen rechtstreeks aan de burger via telefoon, e-mail, chat en sociale media.”

Enkele vaak terugkerende thema’s: het verdere verloop van de Van Eyck-tentoonstelling maar ook vragen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. “Door dat laatste ben ik toch gecharmeerd. Als iets corona ons geleerd iets heeft geleerd dan is het wel dat we solidair moeten zijn als we deze periode door willen komen”, aldus Yüksel.

Opvallend: de meeste oproepen kwamen telefonisch of via mail binnen maar er was ook welgeteld één brief bij.

Meer over Veli Yüksel

Gentinfo