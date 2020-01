Eén van de laatste kerstboomverbrandingen in Gent Jill Dhondt

11 januari 2020

20u23 0 Gent In Mariakerke vond één van de laatste kerstboomverbrandingen plaats in het Gentse. Enkele vrienden die voor elkaar door het vuur zouden gaan verkozen de maatschappelijke waarde boven de ecologische afdruk die zo een verbranding met zich meebrengt.

Voor het negentiende jaar op rij namen de bewoners van Mariakerke afscheid van hun kerstboom met een hapje en een drankje in de hand. Ze scharen rond de stapel dennenbomen om ze vervolgens in vlammen te zien opgaan. Kerstboomverbrandingen als deze zijn een rariteit geworden, dat weten de organisatoren evengoed. “We zijn blij dat we onze kerstboomverbranding nog mogen doen van de stad”, zegt Nicolai De Maegd. “De vraag of dat nog ecologisch verantwoord is hebben we al vaker gekregen, maar als je kijkt naar hoeveel mensen dat op de been brengt mag een klein beetje uitstoot wel. Hier is de maatschappelijke meerwaarde groter dan de ecologische.”

Wim Matthys komt elk jaar naar de kerstboomverbranding met zijn kinderen. “Dit zal het klimaat niet om zeep hebben”, zegt hij. “Tegenwoordig zie je veel minder kerstboomverbrandingen. Het kan zijn dat er over vijf jaar geen meer zijn, ik wil dat mijn kinderen dat nog meegemaakt hebben.”

Meer plastiek

De organisatoren vullen de stapel door ze uit de buurt op te halen. Wie voor 22 uur zijn of haar kerstboom buiten legt, is ervan af. “Het viel ons op dat er dit jaar minder kerstbomen werden buitengezet, daarom hebben we ons gebied wat uitgebreid”, zegt Nicolai. “Veel meer mensen hebben tegenwoordig een plastieken boom thuis.” Wim is er daar één van. “We hebben thuis een plastieken exemplaar, puur uit gemakzucht. Maar volgend jaar wil ik terug een echte, dat is toch gezelliger.”