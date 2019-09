Second Home Expo Gesponsorde inhoud Een tweede verblijf in binnen- of buitenland? Op Second Home Expo krijg je het juiste advies Advertorial van Second Home Expo

18 september 2019

Ben je op zoek naar een manier om je spaargeld beter te laten renderen? Of droom je van een investering waarvan je ook fysiek kan genieten? Breng dan zeker een bezoek aan Second Home Expo op 11, 12 of 13 oktober in Flanders Expo Gent. De beurs is helemaal gewijd is aan tweede verblijven. Interesse? Scroll dan tot beneden voor jouw gratis ticket!

Second Home Expo richt zich niet alleen op de bemiddelde ‘happy few’, integendeel. De beurs voor tweede verblijven is er voor iedereen: van jong tot oud, en zowel voor wie een bescheiden als een ruim budget ter beschikking heeft. Een prachtige finca in het Spaanse achterland, een gerenoveerd palazzo in Toscane of een huis aan de Franse Atlantische kust? Dergelijke woningen zijn allemaal even feeëriek als je wat meer te besteden hebt. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere prachtige stukjes onontdekt Europa, waar je een comfortabel tweede verblijf kunt vinden voor een veel lager prijskaartje.

Nog nooit kochten zoveel Belgen een tweede verblijf in het buitenland. Eén advies? Laat je heel goed adviseren, zowel hier als in het buitenland.

Meer dan huizen spotten

Second Home Expo wijst je de weg naar ál die mogelijkheden. Meer dan 100 exposanten uit meer dan 20 landen delen er hun ervaring en expertise, niet alleen op het vlak van vastgoed, maar ook als het gaat over de juridische en fiscale aspecten die komen kijken bij een tweede verblijf. ‘We willen met deze beurs méér zijn dan een evenement waar je een rondje huizen kan kijken,’ zegt Koen De Zutter, woordvoerder van Second Home Expo. ‘We willen mensen inspireren en er bovenal voor zorgen dat ze goed geïnformeerd aan het najagen van hun buitenlandse droom beginnen. Daarom organiseren we tal van lezingen, waarin experten de bezoekers bij de hand nemen.”

Een greep uit het aanbod van lezingen:

• Een tweede verblijf in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal …

• Fiscaliteit bij de aankoop van een tweede verblijf

• In 7 stappen naar een tweede woning

• Uw tweede woning succesvol verhuren

Een tweede huis is een interessante investering, die een financieel rendement oplevert. Je koopt ook een unieke vorm van vrijheid: een plek om echt te leven en te genieten.

Bestemmingen over de hele wereld

Frankrijk, Italië, Portugal, Oostenrijk en Spanje blijven de favorieten als het gaat over de aankoop van een vakantiewoning. De mediterrane levensstijl blijft tot de verbeelding van velen spreken. Bovendien zijn het ook landen die al bij al kort bij huis liggen. Met een paar uur vliegen of een dagje rijden, kom je al een heel eind.

Naast deze usual suspects zien we de laatste jaren ook nieuwe lievelingsbestemmingen opduiken. Zuid-Afrika en de Kaapverdische Eilanden, bijvoorbeeld, kunnen op heel wat interesse rekenen.

Heb je interesse om een tweede woning aan te kopen in binnen- of buitenland? Breng dan zeker een bezoek aan Second Home Expo op 11, 12 en 13 oktober in Flanders Expo Gent.

