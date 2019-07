Een terugblik op de eerste Gentse Feesten: “Als iemand warme drank bestelde, viel de stroom uit” Erik De Troyer

13 juli 2019

09u58 0 Gent Dit jaar is het 50 jaar geleden dat er een klein podium werd opgetrokken voor café Trefpunt aan Sint-Jacobs en dat de Gentse Feesten aan hun herstart begonnen onder leiding van Walter De Buck. In de Triodos-bank loopt een tentoonstelling over 50 jaar Gentse Feesten aan Trefpunt, met unieke foto's en bewegende beelden uit de vroege hippie-jaren van de Feesten. "Er was argwaan naar wat die hippies daar deden, maar de mensen kwamen ook massaal kijken."

Het was voormalig organisator Guido De Leeuw die voor de tentoonstelling zijn stofjas aantrok en in het archief van Trefpunt dook. "Er was veel bewaard gebleven, maar alles moest wat geordend worden", zegt hij. "Eigenlijk waren de Gentse Feesten van 1969 eerder een proloog. Het was een woelige tijd. Er luidde een schreeuw naar verandering en vernieuwing. Het was de tijd van de hippie-cultuur."

Eén van de aanwezigen op die eerste Gentse Feesten van 1969 was Marc Vanhecke (76). Hij was de geluidsman van het festival. "Die eerste editie stelde niet zo veel voor hoor. Het podium stond een meter of tien van de gevel van Trefpunt en het doel was om het terras van het café vol te krijgen. Jaar na jaar ging dat podium verder naar achter tot het bijna tegen de kerk stond."

"Straalde armoede uit"

De eerste echte vernieuwde Gentse Feesten volgden een jaar later in 1970. Van die editie is er nog één affiche bewaard gebleven. Een kopie is te zien op de tentoonstelling. De fascinatie van Walter De Buck voor de Gentse volkszanger Karel Waeri is duidelijk. De affiche is eigenlijk een stuk oud behangpapier met daarop het programma en een foto van Waeri gestencild. Behalve Gentse volksliederen was er plaats voor blues, jazz, Ierse folk, poppentheater, volksdans enzovoort.

"Daar kwamen muziekgenres aan bod die ik als jongen uit een bourgeoisie-gezin nog nooit gehoord had. Zelfs die eerste Gentse Feetsen-affiche was een schok voor mij", zegt Marc. "Ze straalde gewoon armoede uit en dat was ik niet gewoon. Als ik die nu terug zie, vind ik het prachtig. Als geluidsman zat ik elk jaar hier tussen de hippies. De Gentenaars kwamen naar hier om heel dat schouwspel te bekijken en dan passeerden er wel eens vrienden. Die vroegen dan steevast wat ik tussen dat uitschot zat te doen."

Een wolkbreuk tijdens de editie van 1970 geeft aan hoe kleinschalig de Gentse Feesten toen nog waren. "Voor een gewone regenbui plooiden we niet, maar op zondag 26 juli 1970 was de regen te erg. Het concert van Derrol Adams verhuisde van het plein naar binnen in café Trefpunt. De laatste trok de deur achter zich dicht", aldus Marc. "Stroompannes waren er constant. Heel het festival draaide op een paar stopcontacten in Trefpunt. Dat ging goed tot er iemand binnen een warme drank bestelde. Dan sloegen de zekeringen door."

Op de tentoonstelling zijn naast foto's ook bewegende beelden te zien van de Gentse Feesten in 1971. Een Waalse cameraman zakte toen naar Gent af en filmde zowat alles wat er gebeurde. Zes maanden later viel er een tape in de bus bij Trefpunt met een unieke reportage.

Eerste in haar soort

De stad moest oorspronkelijk zo weinig mogelijk te maken hebben met heel dat gebeuren op Sint-Jacobs. Voor de editie van 1970 kreeg Trefpunt 20.000 frank (500 euro), een podium van 5 op 5 meter en zes vlaggenmasten. "Dat het begonnen is op een podium van bierbakken is een metafoor. Het was wel degelijk een echt podium, al was het maar dertig centimeter hoog", zegt Marc. Een proces-verbaal van toenmalig hoofdcommissaris Codde schept de sfeer van toen. "Gezegde feestelijkheden brengen een concentratie van hippies uit meerdere buitenlanden mee. Met al de gevolgen vandien: ongebondenheid, negeren van de bestaande orde, agressiviteit, gebrek aan hygiëne", staat er te lezen.

"Vergeet niet dat de Gentse Feesten de eerste in haar soort waren", zegt Guido De Leeuw. "Later volgden meer volksfeesten zoals Dranouter en de Lokerse Feesten, maar in 1969 was er enkel de Gentse Feesten en Pinkpop. De Gentse Feesten werden met argwaan bekeken en het was vooral te luid. Zelfs het optreden van de West-Vlaamse Heavy Metal-zanger Willem Vermandere werd stilgelegd door de politie wegens te luid", lacht hij.

Na enkele jaren zou Walter De Buck naar Spanje verhuizen. "Walter heeft hier grote armoede gekend. Hij begon in Trefpunt een vegetarisch en macrobiotisch restaurant en zelfs een groentenwinkel om wat geld te verdienen. Maar dat leverde hem problemen met de BTW op. Hij woonde dan wel in Spanje, maar de Gentse Feesten begonnen en hij was hier", zegt Marc.

"De Gentse Feesten moeten de balans behouden tussen vernieuwing en traditie", besluit De Leeuw. "Dat is geen makkelijke evenwichtsoefening."