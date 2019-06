Een reuzenganzenbord als verbindende kunst in Sint-Baafsdorp Yannick De Spiegeleir

21 juni 2019

18u38 0 Gent Bijzondere straatkunst siert sinds kort het binnenplein van de woonwijk Sint-Baafsdorp. Samen met de buurtbewoners ging Ann Cardinael aan de slag om een reuzenganzenbord en verschillende boerderijdieren op de grond te schilderen. “Een dergelijk project werkt verbindend”, zegt de kunstenares.

Maak samen met de bewoners het plein mooi en werk rond de thema’s spel en boerderijdieren. Zo luidde de opdracht van de dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent voor Ann Cardinael.

In het dagelijks leven is zij directeur van het OCMW-woonzorgcentrum Sint-Pieter in Lochristi, maar daarnaast heeft ze zich ook onderlegd in ‘3D street art’. In tegenstelling tot andere straatkunstenaars werkt ze niet op muren, maar op de grond. Ook onderscheidt ze zich door zelden alleen te werken, waarbij ze streeft naar zoveel mogelijk participatie van de lokale bewoners die inspraak krijgen bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering. Het resultaat van haar samenwerking met de buurtbewoners mag er zeker zijn. De kleurrijke tekeningen fleuren het stenen plein op. Zelf is de kunstenares heel opgetogen over de sociale impact van het werk.

“De bewoners kregen een leegstaande woning ter beschikking van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Die fungeert als buurthuis. Meteen was dit ook de uitvalsbasis om het kunstwerk tot een goed einde te brengen. Tevens kreeg ik veel steun van Bieke Deleye, consulente buurtwerk.

Het grote verschil met de ‘klassieke’ straatkunstprojecten is de actieve betrokkenheid. Doorsnee staan de mensen uit de buurt vaak aan de kant met bewondering te kijken, maar ik wil hier verder in gaan. Ik nodig mensen uit zelf mee te werken. Dit gaat zowel om de omliggende bewoners, maar ook om de toevallige passanten. Telkens opnieuw ben ik verrast van de mooie en warme ontmoetingen die een dergelijk initiatief met zich mee brengt. Enerzijds worden mensen uitgenodigd aan kunst te doen - iets waarvan ze vaak denken dit niet te kunnen en dan ook verrast zijn van hun eigen prestaties. Anderzijds smeedt het banden door samen te creëren en door te zorgen voor de ‘kunstenaars’ met het aanbieden van voldoende eten, drinken, schaduw, een gezellige babbel en noem maar op. Door deze werkwijze is er een veel grotere betrokkenheid, een groter draagvlak en heel wat trots van de deelnemers die mee aan de basis liggen van het verfraaien van de buurt.”

De geschiedenis van de locatie vormde de inspiratie voor het onderwerp van de straatkunst. In de Machariuswijk was vroeger een slachthuis gelegen en vond er een beestenmarkt plaats. Zowel het reuzenganzenbord als de boerderijdieren verwijzen naar dat verleden. “Ook het ontwerp en het idee hebben de buurtbewoners mee op poten helpen zetten. En voor mezelf, als overtuigde veganist, is het belangrijk om deze dieren in hun schoonheid te mogen weergeven.”

Het reuzenganzenbord en de boerderijdieren zijn overigens niet het enige opmerkelijke straatkunstproject dat deze week opdook in Gent. In de Tolhuiswijk ging Cee Pil samen met het collectief KapOw gisteren aan de slag om verschillende zebrapaden avontuurlijker te maken door tekeningen van dieren aan te brengen tussen de witte stroken. Een idee van de kinderen uit de wijk. Op die manier willen ze voetgangers aanzetten om actiever gebruik te maken van zebrapaden en ze tegelijkertijd ook zichtbaarder te maken voor de automobilisten. “Door deze twee initiatieven hebben Cee Pil en ik elkaar voor het eerst ontmoet en geholpen. Het verbindt dus niet enkel burgers, ook artiesten ontmoeten elkaar door straatkunst”, lacht Ann.