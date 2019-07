Een regen van pluche Sabine Van Damme

29 juli 2019

15u24 0 Gent De Vlaspoppenworp kennen we al, maar maandagochtend was er ook een pluchen-beestjes-worp op de Vlasmarkt.

Om 9 uur stipt, er stonden dan nog duizenden mensen te feesten in de ochtendzon, stapte de organisatie van de Vlasmarkt het podium aan de kant van de Bar des Amis op. Ze sleepten ruim duizend knuffels met zich mee in grote zakken. Al die knuffels werden het publiek in gegooid, tot groot jolijt van de flink beschonken massa. Handen in de lucht en grijpen. De meeste pluchen beesten werden vrij snel om zeep geholpen, onthoofd of zelfs in brand gestoken. Roemloos einde voor de knuffels, extra animatie voor de feesters. En ook extra opkuiswerk voor Ivago.