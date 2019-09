Een niet-alledaagse maandagochtend: Kunstinstallaties op vijf Gentse locaties promoten Nacht van de Verbeelding Wouter Spillebeen

16 september 2019

14u25 0 Gent Op vijf locaties in Gent doken maandagmorgen kunstinstallaties op om het nieuwe culturele evenement de Nacht van de Verbeelding te promoten. De beelden blijven een week staan.

Op de Korenmarkt, de Groentenmarkt, aan de Zuid, de Charles De Kerchovelaan en de Verlorenkost staan deze week installaties in de vorm van deuren. Met het opschrift “Open de deur naar je verbeelding” alludeert het werk naar de Nacht van de Verbeelding. Dat nieuwe culturele evenement wordt georganiseerd door Gent Festival van Vlaanderen, de organisator van onder andere OdeGand en heeft plaats in de nacht van vier op vijf oktober in en rond het Citadelpark.