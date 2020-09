Een maand hinder aan op- en afrit E40 in Drongen, voor meer veiligheid voor fietsers Sabine Van Damme

02 september 2020

06u30 0 Gent Eigenlijk net een maand te laat, maar beter laat dan nooit, start het Agentschap Wegen en Verkeer met aanpassingswerken op de Deinsesteenweg (N466) ter hoogte van de op- en afrit E40 in Drongen. Om de verkeersveiligheid van de fietsers te verhogen wordt het kruispunt aangepast.

Er passeert – zeker in het schooljaar dat net weer is gestart – een massa fietsers aan het kruispunt. Om de zichtbaarheid van de fietsers te verhogen, worden de bocht en de verkeerslichten van het kruispunt aangepast. De werken starten donderdag en duren een maand, al kunnen de weersomstandigheden nog roet in het eten gooien. Het verkeer op de Deinsesteenweg zal tijdens de werken altijd door kunnen, al zal dat soms over een versmalde rijstrook zijn. De op- en afrit van de E40 blijven open. Fietsers die komen uit de Baarleveldstraat kunnen gebruik maken van een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad tot aan de Raapstraat. Ook de fietsers richting Gent worden omgeleid.