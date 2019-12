Een laatste staande ovatie voor Pat Remue

Sabine Van Damme

06 december 2019

15u20 0 Gent In Lochristi is vandaag afscheid genomen van de artistieke duizendpoot Pat Remue (73). Met hem is Gent opnieuw een icoon kwijt, een van de grootste en meest veelzijdige Gentse artiesten die op de planken hebben gestaan. Het werd een viering met veel tranen, maar ook met gelach, en met een laatste én allerlaatste staande ovatie.

Zijn kinderen en kleinkinderen waren er, zijn ‘madam’ Rita, zijn vrienden, maar ook opvallend veel Gentse artiesten, en zelfs de burgemeester. Pat Remue heeft in zijn lange carrière veel mensen geraakt. Hij speelde in bijna alle Gentse zalen, zijn stem weerklinkt nog steeds in de Ghelamco Arena tijdens de Buffalo-mars.

Het afscheid van Pat was er een met veel muziek en met heel veel foto’s. Pat bij zijn familie, Pat met zijn kleinkinderen, Pat op de planken. En op élke foto: die typische brede grijns van hem. Fred Geirnaert, zijn compagnon de route, sprak de zaal toe. Dat ze elkaar al kenden van hun 3 jaar, toen ze samen in de kleuterklas zaten. Dat Pat nog les gekregen heeft van Armand Pien. Dat ze zich samen hebben aangesloten bij een lokale toneelvereniging toen ze 11 waren, en dat hun eerste rol ‘twee heiligen’ was.” Zoals vroeger, met Pat en Fred, kreeg Fred de zaal aan het lachen, met anekdotes over hun twee. “We speelden Sint en Piet op Wondelgem. Pat was Sinterklaas. En ge kent dat, een druppelke hier, een jeneverke daar… Klaas zijn baard had op ’t einden van de avond alle kleuren van de regenboog.” Fred vertelde hoe ze samen hun eerste show brachten in 1963, met een 11-koppige band. Hij vertelde over Pat zijn liefde voor het circus, en over zijn bewondering voor Pat, en wat die allemaal deed. “Met hem verliezen we een van de grootste en meest veelzijdige artiesten die Gent heeft gekend”, besloot hij. (Lees verder onder de foto)

Ook de kleindochters spraken de zaal toe. Pat heeft zijn werk goed gedaan. Ze zijn het Gents machtig. Maar het meest aangrijpende moment kwam van Pat zelf. Nog maar eens. Dat hij zou sterven wist hij al lang. Al sinds 2012 vocht hij tegen kanker, zijn lichaam was op. Dus heeft hij nog een afscheidsbrief geschreven. Over zijn liefde voor zijn kinderen, voor het theater en voor KAA Gent. Over de moeilijke combinatie tussen zijn job en zijn privéleven, en hoe hij zijn naasten tekort heeft gedaan. Over zijn topjaren, tussen 1975 en 2000. En over zijn Rita, die hem tijdens zijn ziekte fantastisch heeft bijgestaan. “Ooit vertelde iemand na een show dat ik zijn moeder 10 jaar langer heb doen leven. Een prachtig compliment. Ik heb nog maar één wens, dat mijn kinderen en kleinkinderen Rita blijven soigneren. Zij heeft mij ook 10 jaar langer doen leven.”

Er volgde een staande ovatie voor Pat. Zijn allerlaatste. In een volle zaal, met vooraan zijn robuuste urne, getooid met zijn hoed, een Gentse Strop en zijn Buffalo-sjaal.