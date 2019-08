Een kerk voor de prijs van een huis? In Gent is de ‘instapklare’ Heilig Kruiskerk voor 385.000 euro van jou



Sabine Van Damme

13 augustus 2019

18u36 12 Gent Voor 385.000 euro vind je nauwelijks een alleenstaande woning in Gent. Dus wie op zoek is en wel houdt van ‘speciaal’, is dit een koopje. De Heilig Kruiskerk in Sint-Amandsberg wordt verkocht.

In de wijk Westveld, tussen Gent en Lochristi, staat de modernistische kerk. Oud is ze niet, ze dateert van 1965. Eigenlijk is het een grote, open ruimte van 900 vierkante meter groot (25 op 36 meter) en 9 meter hoog. Daar kan je dus zowat alles mee doen. Naast die enorme ruimte is er ook een kelder van zowat 190 vierkante meter, een open eerste verdieping van 30 vierkante meter en verschillende afzonderlijke ruimtes en toiletten aan de zijkant. De kerktoren is niet van het traditionele type, en best karakteristiek. Er is een statige hoofdingang en een kleinere zij-ingang. De grondoppervlakte van het volledige perceel is 3.694 vierkante meter, waarvan 1.200 bebouwd, waarvan 1.180 bewoonbare oppervlakte. Er is centrale verwarming op gas, en de elektriciteit is gekeurd. Instapklaar, zeg maar.

Voor wie interesse heeft: de kerk kan bezocht worden aan het Heilig Kruisplein 1, na het maken van een afspraak, op vastgelegde momenten, tot 13 september 2019. Alle info op de website van vastgoedmakelaar Defooz. En haast u, voor Delhaize ermee gaat lopen…