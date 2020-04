Een Hoogpoort zonder putten: vierde poging in 2 jaar tijd Sabine Van Damme

19 april 2020

12u40 4 Gent In de Hoogpoort in centrum-Gent wordt opnieuw gewerkt. De putten in het wegdek die daar 7 maanden geleden werden hersteld, worden nu nòg eens hersteld. Het lijkt een straatje zonder einde. Niet de Hoogpoort zelf uiteraard, wel de saga van de brekende tegels.

Het gesukkel met het wegdek van de Hoogpoort is al aan de gang sinds het jaar 2000 (en dat is dus geen grap). Toen werd de straat heraangelegd met tegels, en centraal twee greppels in blauwe steen die naar vroegere karrensporen moesten verwijzen. Maar al snel bleken die nieuwe karrensporen spekglad. Menig fietser én voetganger knalde er onzacht tegen de vernieuwde straatstenen. Straatstenen die na een jaar overigens al aan het verzakken waren. “Die heraanleg was een historische vergissing”, klonk het in 2004 officieel bij de stad.

Karrensporen

Maar die vergissing is intussen nog steeds niet weggewerkt. Na 10 jaar werden de vervloekte karrensporen eindelijk weggehaald. Maar het wegdek van de straat bleef voor problemen zorgen. De tegels in natuursteen zijn niet opgewassen tegen het zwaar verkeer dat door de straat dendert. Want officieel is de Hoogpoort een winkelwandelstraat, maar er gebeuren wel nog steeds leveringen aan horeca en handelszaken.

Eén voordeel: de winkels zijn toch toe, dit keer ondervinden de handelaars geen nadeel van de heraanleg. En aangezien er momenteel ook weinig of niet geleverd wordt, blijven de nieuwste tegels alvast een tijdje goed

Mensen gleden dan wel niet meer uit sinds de karrensporen weg zijn, maar ze bleven wel vallen, nu over de gebroken tegels en de putten in het wegdek. Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) wordt er zelf wanhopig van. De putten werden uiteindelijk opgevuld met asfalt. Lelijk, maar veiliger dan de brokkeltegels. Alleen bleek dat asfalt dan te smelten onder de hitte. In september werd dan nog eens een poging gedaan de straat te herleggen met de bestaande tegels, want nieuwe – dikkere – exemplaren zijn niet zomaar te verkrijgen.

Volledige heraanleg is enige oplossing

En nu is het dus alweer prijs. Eén voordeel: de winkels zijn toch toe, dit keer ondervinden de handelaars geen nadeel van de heraanleg. En aangezien er momenteel ook weinig of niet geleverd wordt, blijven de nieuwste tegels alvast een tijdje goed. Al weet intussen iedereen: een volledige heraanleg met een betere ondergrond en vooral een steviger wegdek is de enige echte oplossing.