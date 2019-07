Een gids voor de Gentse Feester: hoe boetes vermijden Wouter Spillebeen

18 juli 2019

11u58 1 Gent Uw zuurverdiende geld spenderen, dat kan op eindeloze manieren tijdens de Gentse Feesten. De minst aangename reden om platzak huiswaarts te keren is door boetes te verzamelen. Geeft u uw geld liever uit aan koude dranken en warme versnaperingen? Volg dan deze richtlijnen en misschien houdt u zelfs een paar euro over voor de tram naar huis.

Tenzij u voorzienig was en het ticket op voorhand kocht, natuurlijk. De Lijn biedt opnieuw enkele Gentse Feestenformules aan, zoals een sms-biljet heen en terug voor vier euro of een tiendagenpas voor dertig euro. Wie toch zonder ticket betrapt wordt op de tram, moet ook tijdens de Gentse Feesten 107 euro dokken. Wie later die feesten nog eens betrapt wordt, is 294 euro kwijt en wie het daarna nog steeds niet geleerd heeft, mag 400 euro afgeven - toch het equivalent van 100 iets te vette hamburgers. Dan is dertig euro best schappelijk.

Beslist u toch met de wagen te komen, dan plant u maar beter een goede route. Over circulatieplannen en knips zijn al talloze liters inkt gevloeid, dus die boetes kent u ongetwijfeld al. Bewoners, taxi’s, leveranciers en medewerkers mogen alleen tussen 6 en 13 uur door de feestenzone rijden. Wie verdwaalt en toch tussen de feestvierders belandt, hangt eraan voor maximaal 250 euro. Parkeer u als niet-bewoner trouwens niet te dicht, want een grote zone rond de festiviteiten is gereserveerd voor houders van een parkeerkaart. Wie toch onterecht op een bewonersplaats staat, wordt net zoals 2.926 bestuuders vorig jaar tachtig euro lichter. De parkeerwachters zijn elk uur op stap en de politie houdt een extra oogje in het zeil voor hinderlijk en gevaarlijk parkeren.

Verlossing

Bent u veilig en boetevrij in de feestenzone geraakt? Proficiat! Maar ondanks het rebelse ‘alles kan en alles mag’-gedachtengoed waarmee de Feesten 176 jaar geleden begonnen, loopt u ook hier de kans om een GAS-boete te krijgen. Gooi dus geen bekers of pizzadozen op de grond, spring niet in de Leie om af te koelen, vlieg niet zonder toestemming met een drone rond en ga niet bedelen als het geld toch op raakt. En kam uw haar.

Een gouden raad om altijd in het achterhoofd te houden: De flikken zijn overal en zien alles. Officiële cijfers geven de Gentse Flikken niet, maar ga er maar van uit dat ze in de buurt zijn. Die mannen en vrouwen zijn er trouwens niet om uw feeststemming te vergallen, maar net om te zorgen dat het plezier van anderen intact blijft. Daarom zijn ze hard voor wildplassers. Het korte moment van verlossing – dat overigens net zo zalig is als het boven een daarvoor bestemde pot ervaren wordt – weegt niet op tegen de miserie van de eigenaar die zijn gevel moet laten reinigen. Daarom deelde de politie vorig jaar dan ook 813 GAS-boetes van 120 euro uit aan wildplassers. Laat u dus niet vangen en houd u in tot aan een van de 22 toiletwagens, 75 plaszuilen of vier openbare toiletplaatsen.

Kater

Voelen u en uw partner een bepaalde behoefte opwellen, ga dan niet in een donker steegje, waar u bij betrapping een strafprocedure voor openbare zedenschennis riskeert. Volg liever het voorbeeld van een hitsig koppel dat vorig jaar honderd euro aanbood aan enkele politie-inspecteurs om de combi even te mogen gebruiken. De flikken zullen u wandelen sturen, maar vragen staat vrij en het kost u niets.

Laat dit jaar dus uw innerlijke rebel maar helemaal los op de Gentse Feesten, maar bespaar uzelf een financiële kater en maak uw moeder trots.