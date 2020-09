Een derde minder startende ondernemers in Gent, door corona Sabine Van Damme

28 september 2020

09u19 0 Gent 2020 is goed op weg een ‘verloren jaar’ te worden, een jaar waarin alles om zeep werd geholpen door corona. “Wat heeft het virus aangericht in ondernemend Gent?”, vraagt Veli Yüksel zich af. Veel, zo blijkt, al is het jaar nog niet eens om. Het aantal starters bijvoorbeeld daalde met bijna een derde.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) vroeg de cijfers op bij schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld ). Er is duidelijk een forse terugval te zien tijdens de eerste coronagolf. “Corona bracht in Gent startende ondernemers aan het twijfelen in maart, april en mei. Dat waren ook de maanden waarin de schok het grootst was. Bestaande ondernemers zetten hun personeel massaal op economische werkloosheid. Niet het ideale klimaat om een eigen zaak op te starten. Het aantal nieuwe starters daalde in die maanden dan ook met een derde in vergelijking met het voorgaande jaar, van 818 in 2019 naar 582 in 2020.”

Toch lijkt die terugval minder zwaar dan men op het eerste zicht zou verwachten: “Tussen nieuwjaar en 1 augustus waren er ‘slechts’ vijfhonderd starters minder dan in diezelfde periode een jaar eerder: van 2.158 starters in pre-coronatijden naar 1.919 dit jaar. Dat blijft hoe dan ook een fors cijfer aan beginnende ondernemers. Anders gesteld: sinds nieuwjaar starten nog steeds gemiddeld 12 nieuwe ondernemers per werkdag hun zaak en hun droom. Je zou verwachten dat corona veel meer mensen zou afschrikken. Dat blijkt helemaal niet het geval.”

Herstel

Ondertussen lijkt dit najaar zich een herstel in te zetten. Het aantal starters dat dit jaar een zaak oprichtte via een starterscontract van de stad Gent ligt ondertussen op het niveau van vorig jaar. Een startende ondernemer krijgt via een starterscontract een subsidie van 5.000 euro van de stad Gent. “Mensen die nu een zaak opstarten doen dat dus goed voorbereid en in begeleiding met onze experts van de dienst Economie”, verduidelijkt schepen Sofie Bracke. “Het starterscontract bestaat al lang en is intussen goed gekend. Om starters ook tijdens corona extra sterk aan de start te laten komen, breiden we onze dienstverlening nu uit. Zo kunnen starters van wie de aanvraag van een starterscontract niet werd goedgekeurd, gratis advies inwinnen voor de verfijning van hun businessplan.”