Edwige rijdt als enige met knalrode taxi door Gent: “Opvallen tussen al dat grijs en zwart, hé”



Erik De Troyer

03 februari 2020

17u48 4 Gent Tussen al die grijze en zwarte taxi’s valt één Gentse taxi wel heel erg op. Taxichauffeur Edwige Veermeer rijdt sinds kort rond met een lipstickrode Mercedes. “Mijn lievelingskleur maar ook een manier om op te vallen tussen al die grauwe taxi’s”, zegt ze.

Midden december mocht Edwige haar nieuwe taxi ophalen. “Gelukkig rij ik mijn meeste ritten in Gent en niet in Brussel. Daar is het wettelijk verplicht om een wagen te hebben in een neutrale kleur. Alleen zwart, wit, grijs of blauw dus. In Gent speelt dat geen rol, dus mocht ik mij laten gaan. Gelukkig kan ik met mijn rode taxi nog wel naar Brussel rijden om klanten op te pikken, maar een standplaats kan enkel in Gent.”

Na enkele maanden zit Edwige al aan 11.500 kilometer. “De bedoeling is om er tot 2025 mee te rijden. Daarna schakel ik over op een elektrische taxi. Die maken ze gelukkig ook in het rood”, lacht Edwige.

Zangeres

Wie haar denkt te herkennen maar niet precies weet van waar… Edwige was in een vorig leven zangeres. Ze was kandidate om ons land te vertegenwoordigen op het songfestival onder de naam Casa Creola en was ook zangeres bij danceproject The Oh!.