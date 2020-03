Edugo Oostakker verwittigt ouders over vermoeden coronabesmetting van leerling Sabine Van Damme

05 maart 2020

19u49 4 Gent De school Edugo Oostakker, Campus De Toren heeft de ouders van een klasgroep verwittigd over een mogelijke corona-besmetting. Tijdens een bedrijfsbezoek aan ArcelorMittal voelde een leerling zich onwel, waarna de bedrijfsarts zijn vermoeden uitsprak. De leerling in kwestie wordt momenteel getest in het UZ en wacht op resultaten.

Edugo speelt intussen open kaart naar de ouders van de medeleerlingen, die mee op bedrijfsbezoek waren. Hen werd gemeld dat hun kinderen op advies van de schoolarts hun handen en armen grondig hebben gewassen en ontsmet. Ze krijgen dan ook de raad hun kinderen gewoon naar school te sturen indien die geen ziektesymptomen vertonen, maar wel extra alert te zijn in de komende twee weken. Bij hoge koorts, al dan niet samen met hoesten en keelpijn, moet de huisarts gebeld worden. Of de leerling in kwestie effectief besmet is valt af te wachten. Hij was de voorbije week wel op reis naar Noord-Italië.