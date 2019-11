Educatieve game verdiept leerlingen Sint-Salvator in wereld van de bij Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

15u56 3 Gent Hoeveel verschillende bijensoorten bestaan er? En wat zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen voor het nuttige insect? Op die en vele andere vragen krijgen de leerlingen van vrije basisschool Sint-Salvator een antwoord dankzij de educatieve game ‘Bee Simulator’ van ontwikkelaar Bigben.

Leerkracht Lander Van der Biest, zelf een fervent gamer, experimenteert al langer met videospelletjes in de klas. “Voor alle duidelijkheid: in een klascontext gebruiken we enkel educatieve games: spelletjes waar leerlingen iets van op steken. De inhoud van ‘Bee Simulator’ sluit perfect aan bij enkele leerdoelen die onze leerlingen aan het einde van het schooljaar onder de knie moeten hebben.”

Gedurende 4 weken krijgen de leerlingen, het spel is geschikt vanaf het vierde leerjaar, 2 uur les aan de hand van de videogame. “Ze schaven hun kennis bij over het leven van de bij en het bijennest, maar evengoed komen ook de negatieve effecten van de klimaatverandering voor de bij aan bod”, schetst Van der Biest. “Bovendien kan het niveau aangepast worden aan de leeftijd en de klas die er gebruik van maakt. Zo kunnen leerlingen via Bee Simulator ook de namen van Latijnse bloemen leren, maar dat is eerder voor in het middelbaar.”

(lees verder onder de foto)

Leerlingen Hiranur, Khadijah en Shaina, allen 11 jaar oud, zijn enthousiast over het spel. “Dankzij Bee Simulator hebben we bijvoorbeeld al geleerd dat er 20.000 verschillende soorten bijen bestaan. Bovendien is het fijn om dingen bij te leren aan de hand van een videospelletje.”