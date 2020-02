Ecologisch bedrijventerrein krijgt betonvermalend bedrijf met asbestopslag “Dit krijg je niet uitgelegd”



Erik De Troyer

11 februari 2020

17u46 0 Gent De bedrijven op het duurzaam bedrijventerrein Wiedauwkaai zijn verbolgen over hun toekomstige nieuwe buur: een betonvermalend bedrijf met een asbestopslag. “Dit moest een ecologisch en natuurlijk bedrijventerrein worden en nu krijgen we een bedrijf dat zorgt voor stof, trillingen en geluidsoverlast. We begrijpen de stad niet”, klinkt het. De zaakvoerder van het bedrijf noemt de zorgen overdreven. “Als er al asbest staat zal het hooguit voor een nacht zijn.”

Een geel aanplakbord op een wei, meer valt er niet te zien aan de lap grond die BSC Recycling van de stad heeft overgekocht. De terreinen langs de Zeilschipstraat worden al sinds 2014 door de stad ingericht als duurzaam bedrijventerrein. Op het terrein van 14,5 hectare mogen enkel KMO’s zich vestigen. Bij voorkeur maakbedrijven met een oppervlakte tussen 1.000 en 5.000 vierkante meter.

“We voelen ons misleid”, zegt Regine Yvergneaux van het bedrijf Van Cronenburg. “We hebben ons hier gevestigd omwille van de toekomstvisie die de stad heeft voor dit terrein. Zelf hebben we hier een echt oase gecreëerd voor ons personeel met veel groen en een vijver. Nu krijgen we op 200 meter van onze deur een bedrijf dat voor lawaai en stof zal zorgen. Dat begrijpen we niet. De stad doet zo’n moeite om voor schone lucht te zorgen. Ze gaan daar echt ver in. Als onze buitenlandse klanten met een nieuwe wagen naar Gent-centrum rijden krijgen ze zelfs een boete in de bus voor de LEZ enkel en alleen omdat ze niet weten hoe ze zich op een Nederlandstalige website moeten registreren. Dat is streng hé. Dan snap ik niet hoe ze er op komen om een asbest-verwerkend bedrijf op deze plek te zetten. Dat valt niet met mekaar te rijmen.”

De procedure om beroep aan te tekenen loopt nu vrijdag al af. “Eigenlijk is maar één bedrijf in de buurt verwittigd. Die heeft de rest geïnformeerd en nu zijn we pas op de hoogte gesteld. We hebben de indruk dat dit zo onopvallend mogelijk moest gebeuren. Bijna alle bedrijven zullen een advocaat onder de arm nemen en bezwaar aantekenen. We zijn geschokt”, aldus Yvergneaux.

In het bedrijf zal beton van werven vermalen worden tot herbruikbaar materiaal. Rondom het bedrijf komt een muur, op sommige plaatsen zelfs 10 meter hoog, en een groenscherm. De buren vrezen desondanks de overlast. “Beton vermalen zorgt steeds voor veel trillingen en geluidsoverlast. We vrezen ook het stof. Maar we begrijpen vooral niet dat hier asbest mag opgeslagen worden. Hier werken mensen en hier wonen duizenden mensen in de onmiddellijke omgeving. Die mensen moeten weten wat hier op stapel staat.”

Ziekenhuis Sint-Lucas heeft een laboratorium op de site gevestigd. “Ook wij maken ons zorgen over de situatie en hebben een dossier opgesteld”, klinkt het.

Hans Buysse, zaakvoerder van BSC Recycling, probeert de gemoederen te sussen. “Er zal helemaal geen sprake zijn van trillingen of geluidsoverlast. Daar is het bedrijf naar ingericht. Er kan inderdaad tijdelijk asbest opgeslagen worden maar het sorteren van asbest gebeurt op de bouwwerf. Het wordt daarna meteen naar het asbest-stort gebracht. Als dat op die locatie al eens wordt opgeslagen dan zal het om niet langer dan een nacht gaan. Bijvoorbeeld wanneer het asbest vervoerd moet worden maar het stort al gesloten is. In dat geval zal de vrachtwagen de volgende ochtend het asbest meteen verwijderen. Op de site zal niets gebeuren wat niet mag”, besluit hij.

Op het kabinet van schepen van economie Sofie Bracke (Open VLD) zegt men dat alles volgens de regels gebeurd is. “Een bedrijf kan pas grond aankopen indien ze de milieutest hebben doorstaan. Dat is hier gebeurd.”, klinkt het.