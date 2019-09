E40 richting kust weer vrij na zwaar ongeval: drie auto's uitgebrand, tien kilometer file Didier Verbaere

21 september 2019

11u16 858 Gent De E40 in Drongen richting kust is opnieuw open na een ongeval met vier voertuigen. Drie wagens vatten vuur en brandden uit. Enkel de linkerrijstrook blijft voorlopig afgesloten wegens schade aan het wegdek. Enkele kinderen werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht maar er vielen geen zwaargewonden bij de klap.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te mijden. Er staat een file van meer dan een uur. Door het zonnige herfstweer zijn er ook al filegolven vanaf Erpe-Mere. Rond 12.30 uur mocht het verkeer tussen de plaats van het ongeval en de afrit Drongen wel verder rijden, maar de snelweg blijft afgesloten aan de afrit. Pas rond 14.20 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven en kon het verkeer weer op gang komen. Enkel de linkerrijstrook blijft voorlopig afgesloten.

Rond 10.30 uur botsten vier voertuigen op elkaar op de E40 in Drongen net voorbij de afrit. “Drie wagens vatten vuur en de snelweg was volledig afgesloten”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum eerder. “Bij het ongeval werd niemand lichamelijk gekwetst maar enkele kinderen waren wel erg geschrokken en preventief overgebracht naar het ziekenhuis”, meldt de federale wegpolitie. “Zes mensen hadden ook nekklachten”, zegt Alisa Coessens van de Brandweerzone Centrum.

Geen doorgang voor hulpdiensten

Uiteindelijk ging het over een vrij banale kop-staart-aanrijding in de file waarbij vier wagens waren betrokken. Dat er alsnog drie uitbrandden wijt de brandweer aan het feit dat vandaag niemand nog spontaan plaats maakt voor de aankomende hulpdiensten. “Bij het ongeval vatte de derde wagen in de rij bijna onmiddellijk vuur onder de motorkap. Het vuur sloeg daarop over op de twee andere wagens. Dat deze alledrie uitbrandden, komt omdat het heel lang duurde voor onze mensen ter plaatse waren. Bijna niemand laat nog een vrije doorgang tussen linker en middenrijstrook voor de hulpdiensten", zegt Alisa Coessens. Eén van de wagens was een auto op CNG gas. Maar ook die brandde gewoon uit en is niet ontploft. “Auto's op GNC of elektrische wagens zijn niet gevaarlijker dan voertuigen op conventionele brandstoffen", klinkt het.

