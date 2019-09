E40 richting kust volledig dicht na zwaar ongeval: drie auto's uitgebrand, tien kilometer file Didier Verbaere

21 september 2019

11u16 3 Gent De E40 in Drongen richting kust is momenteel volledig versperd na een ongeval met vier voertuigen. Drie wagens vatten vuur en minstens één is volledig uitgebrand. Er viel als bij wonder slechts één lichtgewonde. Er staat een lange file van nu al meer dan tien kilometer.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te mijden. De takelwerkzaamheden kunnen nog een hele tijd aanslepen en er staat momenteel een file van meer dan een uur richting kust vanaf Wetteren.

Over de omstandigheden van het ongeval is nog geen informatie. Rond 10.30 uur botsten vier voertuigen op elkaar op de E40 in Drongen. “Drie wagens vatten vuur en de snelweg is volledig afgesloten. De branden zijn momenteel wel geblust maar het kan nog lang duren voor er een doorgang is vrijgemaakt. Dat zal hoe dan ook slechts over één rijstrook kunnen gebeuren. Wanneer de takelwerkzaamheden aanvatten, is nog niet geweten. Je mijdt er best de omgeving”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum.

Ook in de andere richting staat ondertussen een kijkfile.

In Drongen is de takeling in volle gang op de versperde #E40 naar de kust. Blijf er voorlopig weg! We zien er intussen 10km file staan: stilstaand verkeer met een wachttijd van ver boven het uur. pic.twitter.com/Io8ihCo03r Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link