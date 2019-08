Duurste stad van Vlaanderen De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

23 augustus 2019

‘Bekende Gentse cinema Studio Skoop staat te koop’ las ik eerder deze week in deze krant. Ik werd er op slag nostalgisch van. De eigenaar wil met pensioen en dat is ’s mans goed recht, daar niet van. Maar als hij geen overnemer vindt, verdwijnt er alweer een klein stukje Gent. Van het Sint-Annaplein uit mijn jeugd schiet niet veel meer over. Ik kocht er mijn eerste vinyl singletje (Pass the Dutchie van Musical Youth) in Musikladen. De Musikladen is er al lang weg. Ik moest ooit mee met mijn ouders naar een trouwmis in de Sint-Annakerk. Dat gebouw staat er wel nog, maar is alle vioolmuziek ten spijt officieel geen kerk meer. Een straat verder, aan de Zuid, ging ondergetekende met ma en pa naar de Chinees. Weg. Of naar cinema Century en achteraf bij de Italiaan. Weg en weg.

Gent verandert en doet dat eigenlijk heel goed, al mijn midlife-nostalgie terzijde. Dat blijkt uit het nieuws dat de prijzen voor koop- en huurwoningen nergens zo snel stijgen als hier. Al wie hier studeert, blijft hier hangen. Al wie op zoek is naar een leefbare stad waar de fiets en de benenwagen de stinkende auto de loef afsteken, landt hier. Het is te zeggen, wie het zich nog kan permitteren. Als Gent niet oplet, wordt het binnenkort enkel nog bewoond door de hogere middenklasse en de happy few. Voor de gewone man, de sappige ziel van deze stad, zou er geen plaats meer zijn.

Om een vergelijking te maken, stel je onze Ghelamco-Arena voor met enkel business-seats, veel ambiance zou er niet meer zijn, toch? Als de Studio Skoop geen overnemer vindt, omdat velen liever thuis naar Netflix turen en als er nog veel winkels noodgedwongen de deuren sluiten, omdat men liever online shopt, lost het probleem zichzelf misschien wel op. Een appartement in een stad met enkel hippe koffiebars, daar geeft toch niemand een fortuin aan uit?