Durver van de maand: zaak opgestart midden in coronatijd. “Een beetje gek zijn kan geen kwaad” Sabine Van Damme

07 april 2020

07u30 0 Gent Zoë Deckers (25) was al lang van plan om een online winkeltje te starten met de juwelen die ze zelf maakt. 1 april leek haar wel een grappige datum voor de opstart. En corona of niet, 1 april is ze effectief gestart.

“Ik maak al juwelen sinds mijn17de”, vertelt Zoë. “Google was mijn leermeester. Al die tijd heb ik allerlei kettingen, oorringen en armbanden gemaakt, maar ik heb er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ondertussen heb ik dus een redelijke stock liggen. Zo groeide het idee om toch een webshop te beginnen. Lukt het, dan is dat leuk. Lukt het niet, jammer. Het is ten slotte een hobby, ik heb daarnaast ook een job. Met goud en zilver werk ik niet, ik heb wel ook een nikkelvrije collectie.”

Zoë doopte haar webshop Serendipity. Dat staat voor een aangename verrassing, het vinden van iets dat bruikbaar is maar waarnaar niet speciaal gezocht werd. “En dat is het ook exact. Je moet mij niet zoeken. Maar als je mijn site toch vindt, dan hoop ik dat je er gelukkig van wordt. Ik hecht veel belang aan de verhouding prijs – kwaliteit. Dat is trouwens een van de redenen waarom ik met de shop begon.” Dat ze haar shop opstart middenin de coronacrisis, vindt Zoë niet eens raar. “Waarom ook niet? Een beetje gek zijn kan geen kwaad, toch? Ik ben nu een week bezig, en het loopt wel. Ok, het zijn vooral vrienden en familie die bestelden, maar het is een begin he.”

De handgemaakte juwelen van Zoë vind je op www.serendipityjewelry.net.