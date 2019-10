Durex wil 90ste verjaardag vieren op Gentse wateren of in Antwerpen Centraal, ook Brussel en Namen kandidaat Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2019

11u57 0 Gent Om zijn 90-jarig bestaan te vieren en taboes te doorbreken, lanceert condoomproducent Durex een verpakking en verjaardagsfeestje om de Belgische cultuur te eren. Via een nationale stemactie maken de Gentse grachten kans om het decor te vormen voor de viering van het 90-jarig jubileum.

Nog tot 21 oktober organiseert Durex een grote, nationale stemactie via hun Facebook en Instagram om te beslissen over de locatie van het feestje. Er zijn vier mogelijke locaties, elk van hen bekend en symbolisch voor België. De Gentse grachten nemen het op tegen het het Atomium in Brussel, de Citadel in Namen en het Centraal station in Antwerpen.

Zodra de stemmen verzameld en geteld zijn, wordt begin november de locatie onthuld. Deelnemers van de stemacties via sociale media kunnen uitgenodigd worden op het 90-jarig jubileum van Durex met de Belgische artiest Kid Noize. De speciale verpakking eert ook de Belgische cultuur en toont een fiere Manneke Pis die ook op veilig speelt en het goede voorbeeld toont.

Met de acties wil Durex ook het condoomgebruik in België bespreekbaar maken. Uit onderzoek blijkt immers dat 80% van de Belgen vindt dat er nog steeds een taboe heerst rond het gebruik van condooms. Voor meer dan de helft van de Belgen is de aankoop van condooms taboe, 39% zou er zelfs niet over praten met familie en vrienden. De cijfers zijn zelfs nog schrijnender bij de jongeren onder 34 jaar die nog meer het bestaan van taboes bevestigen: 63% vindt het kopen van condooms een taboe, en de helft vindt erover praten een taboe.

