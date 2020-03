Duo winkeldieven moffelde meermaals drankflessen onder de kleren Wouter Spillebeen

09 maart 2020

17u15 0 Gent Twee twintigers die in maart 2017 verschillende winkeldiefstallen pleegden in Oostakker en Gent om hun drankverslavingen te onderhouden, riskeren elk gevangenisstraffen van 8 maanden.

Het duo werd bij verschillende winkeldiefstallen gefilmd door de bewakingscamera’s. Telkens moffelden ze flessen drank onder hun kleren waarna ze zonder te betalen naar buiten wandelden. Vier diefstallen pleegden de twintigers samen, afzonderlijk pleegden ze er elk nog een paar. Een van de beklaagden werd op heterdaad betrapt en gaf tijdens het verhoor de identiteit van zijn kompaan op. Ze riskeren elk een celstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro.

De verdediging hoopt er met een opschorting of een werkstraf van af te komen. “Na zijn betrapping is mijn cliënt geboeid naar buiten gebracht en verhoord. Dat was beschamend en confronterend en het was een keerpunt voor hem”, aldus de advocaat van de eerste beklaagde. Beide twintigers gaven aan dat ze met een drankprobleem worstelden, maar intussen op het goede pad zijn. Om hen de kans te geven om te bewijzen dat ze van goede wil zijn, gaf de rechter hen tot 25 mei om urinetesten voor te leggen en de slachtoffers te vergoeden. Dan zal de rechter mildheid overwegen.