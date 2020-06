Dulle Griet benoemd tot beste bar ter wereld door The Guardian: “Schoenloos je dorst lessen. Fantastisch!” Jill Dhondt

16 juni 2020

11u16 0 Gent De Britse krant The Guardian publiceerde recent een De Britse krant The Guardian publiceerde recent een artikel waarin de ‘vermoedelijk beste bars in de wereld’ werden opgesomd. Het stuk bevat niet meer dan tien plekken, en toch staat het café Dulle Griet in Gent helemaal bovenaan. “Alleen spijtig dat de Engelsen hier zo moeilijk geraken”, grapt de eigenaar.

Voor de beste bars in de wereld baseerde de krant zich op tips van haar lezers. Strandbars in Sri Lanka en Mexico worden in de kijker gezet, naast pubs in New York, Barcelona en Vietnam, maar helemaal bovenaan staat de Dulle Griet van Gent op de Vrijdagmarkt.

Glas van 2 liter

Ene Mike beschreef dat café als een plek waar je schoenloos je dorst kan lessen. “Het is een fantastische, traditioneel Vlaamse pub die meer dan 500 bieren serveert uit het hele land”, zegt hij. “Het decor is geweldig en het personeel erg vriendelijk. Het hoogtepunt van de bar is de MAX, een sterk bier geserveerd in een enorm glas van twee liter. Om te voorkomen dat klanten de glazen stelen, moet je een schoen afgeven als waarborg voor dat bier. Het barpersoneel rinkelt dan aan een bel waarna de schoen opgehesen wordt in een mand boven de bar, totdat het glas terugkeert.”

In de reeks worden niet meer dan negen andere bars vernoemd. Drie daarvan bevinden zich eveneens in Europa, meer bepaald in Portugal, Amsterdam en Barcelona. De andere liggen verspreid over de hele wereld, zo worden een strandbar in Sri Lanka en Mexico opgehemeld, naast pubs in New York, Duitsland, Mykonos en Vietnam.

Goed voor ons, goed voor Gent

“Op die benoeming kan je enkel fier zijn”, zegt Alex De Vriendt, eigenaar van het café. “Zeker als het uit zo een gerenommeerde krant komt als The Guardian. Dat is niet enkel goede reclame voor ons, maar ook voor onze collega’s en de stad Gent in het algemeen. Het enige spijtige, is dat de Britten nog niet naar hier mogen komen. We hebben normaal veel internationale gasten, maar ook Gentenaars hebben steeds hun weg gevonden naar de Dulle Griet. Zeker nu leunen we meer dan ooit op hen. Zodra de grenzen overal weer open mogen, hopen we dat de stad Gent haar best zal doen om promotie te voeren, zodat de toeristen terug hun weg vinden naar hier.”