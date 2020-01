Duizenden scholieren palmen universitaire aula’s in Jill Dhondt

10 januari 2020

12u45 0 Gent KU Leuven organiseert voor het eerst een inleefdag voor leerlingen van het middelbaar in Gent. Het beestje kreeg de naam ‘Juniorcollegedag’, een dag waarop zesdejaars colleges kunnen volgen van proffen uit meerdere vakgebieden. Hierdoor krijgen de laatstejaars een voorsmaakje van het universitaire leven.

De ‘Juniorcollegedag’ bestaat al meer dan tien jaar in Leuven en Kortrijk. Het is de eerste keer dat leerlingen ook in Gent en Brussel terecht kunnen. In totaal verwachten de docenten meer dan duizend leerlingen, voor Gent ligt dat aantal op een kleine driehonderd. Op het programma staan onder meer lessen over geschiedenis, taal, filosofie, religie, wiskunde en technologie, telkens op maat van de leerlingen.

“Zo kunnen de leerlingen proeven van de universitaire lessen”, vertelt Dagmar Vandebosch, decaan van de letterenfaculteit in Kortrijk. “Het is de bedoeling dat ze lessen bijwonen waar ze sterk of geïnteresseerd in zijn. Op deze manier weten ze vooraf of die studierichting een goede fit zal zijn voor hen, of net niet.”

Lespakketten

Naast de inleefdag voorziet de KU Leuven het hele jaar door lesmateriaal waar middelbare scholen mee aan de slag kunnen. De pakketten werden opgesteld vanuit hetzelfde idee als de Juniorcollegedag: de brug slaan tussen de klas en de aula.