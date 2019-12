Duizend feestmaaltijden voor mensen in armoede Jill Dhondt

17 december 2019

12u37 15 Gent Tijdens de eindejaarsperiode kunnen duizend mensen in armoede genieten van een feestmaal dankzij een project van Voedselondersteuning Gent, Ateljee en Kras.

Voedselondersteuning Gent deelt tijdens de feestperiode duizend maaltijden uit aan personen en gezinnen in armoede. Op het menu staan kalkoenpavé met dragonroomsaus, geglaceerde groentjes en pommes Parisiennes. “Met ons initiatief kunnen we mensen die het echt nodig hebben een lekkere maaltijd bezorgen”, vertelt Koen Decoodt, voorzitter van Voedselondersteuning Gent (VOG). “Dankzij de samenwerking met Kras zijn we er zeker van dat het eten bij de juiste doelgroep terecht komt. Dat Ateljee de maaltijden bereidt is een meerwaarde aangezien het mensen tewerkstelt die moeilijk aan een job geraken.”

Er bestaan nog initiatieven die zich op dezelfde groep richten tijdens de eindejaarsperiode. Het VOG is anders omdat het het probleem structureel aanpakt. “Sommige mensen hebben het hele jaar door honger, niet alleen in de eindejaarsperiode. Daarom financieren we doorheen het jaar vouchers waarmee je een maaltijd kan krijgen in Het Toreken en ’t Oud Postje.”