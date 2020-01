Duivelsteen krijgt een tijdelijke bar, een escaperoom én bijenkasten

Erik De Troyer

19 januari 2020

14u33 0 Gent Het Geeraard De Duivelsteen zal vanaf mei 2020 opnieuw te bezoeken zijn. Dan krijgen jongeren een half jaar de tijd om zich uit te leven in het gebouw onder de noemer ‘BROEI’. Enkele zaken staan al vast. Van een cursus om imker te worden tot een escaperoom. Wat het gebouw nadien moet worden is echter nog niet duidelijk.

Het Geeraard De Duivelsteen aan het Maaseikplein kennen de meeste Gentenaars als het rijksarchief. Eind de 19de eeuw kocht de staat het gebouw op en maakte er een archief van. Dat bleef het zo’n 100 jaar lang tot het gebouw wat te onhandig werd om er nog een archief in onder te brengen. De federale overheid liet een nieuw rijksarchief bouwen in de Bagattenstraat en het steen werd te koop gezet. De NV Koiba, een holding uit Gentbrugge kocht het pand op voor iets meer dan 2,2 miljoen euro. De holding gaf zichzelf drie jaar de tijd om met een nieuwe functie af te komen. In afwachting kreeg het pand tijdens de Gentse Feesten een kunstige invulling. Intussen is die drie jaar voorbij. Vanaf mei van dit jaar komt er een tijdelijke invulling.

De organisatoren noemen BROEI een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie. Jongeren tussen 16 en 26 jaar zullen er met allerlei zaken kunnen kennis maken. Maar jong zijn is geen must voor wie het gebouw eens wil bezoeken. Het Duivelsteen wordt in die periode ook opgenomen in de zogenaamde ‘7 Senses Tour” in het kader van het Van Eyck-jaar en zal dus voor iedereen toegankelijk zijn.

“Het type projecten die je bij BROEI kan realiseren, houden we ruim. We zetten in op 3 pijlers: leren & ondernemen, technologie & duurzame toekomst en creativiteit & expressie. BROEI is een platform voor initiatieven die over het muurtje van hun eigen organisatie durven kijken. Een werkplek voor creatievelingen die samen met andere creatieve geesten broeden op een nieuw project. Een experimenteerruimte voor start-ups of studenten, maar BROEI wil vooral een veilige haven zijn voor jongeren die elders uit de boot vallen”, klinkt het bij de organisatoren.

Staan al zeker op het programma: een workshop over biomaterialen (GLIMPS), muziek leren opnemen (Jong vzw), een escaperoom (Bos+), een eigen beamer leren maken (Switch Witch Syndrome), een cursus imkeren (Bees & You), dansen of bewegen (De Vloer) en een pak lezingen. Er komt ook een bar aan één lange tafel in het gebouw.

Vooraleer het zo ver komt moeten nog kleine aanpassingswerken gebeuren. Echt grote ingrepen mogen niet want het Duivelsteen is een beschermd momument. Dat zorgt er ook voor dat het pand lastig te verbouwen is. Wat de nieuwe functie wordt van het Duivelsteen is nog steeds onduidelijk. Het is een pand met een enorme geschiedenis met een onwaarschijnlijke reeks aan functies: een wapenarsenaal, school, seminarie, krankzinnigengesticht, tucht- en weeshuis en een brandweerkazerne.